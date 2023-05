Reprueban alumnos del Instituto Tecnológico de Durango Unidad Canatlán despido de directora

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Alumnado del Instituto Tecnológico de Durango Unidad Canatlán reprobó la acción tomada en contra de la Ingeniera Celeste Soto Díaz, quien fue despedida del cargo de directora por negarse a firmar un convenio que le presentaron directivos de la institución educativa.

A través de un comunicado, se hizo llegar el documento en el cual manifiestan su respaldo a quien fungió como directora hasta el viernes pasado, cuando fue despedida del cargo.





Mencionaron en dicho comunicado que son más de 100 alumnos de nivel licenciatura de ingeniería industrial y licenciatura en administración quienes reprobaron el despido de la directora de unidad por parte de sus directivos, además dijeron que no lo hacen sin fundamentos, puesto que en su formación se les prepara para llevar procesos de dirección, "sabemos de derechos laborales y de cómo debe ser el proceder ético ante situaciones como la que se presenta el día de hoy y a la cual los directivos están dando un giro contrario conveniente solo para ellos".

Pidiendo guardar la identidad por temor a represalias, se destaca que les parece increíble que directivos con un grado de estudios de doctorado como lo es el Director del ITD Dr. Guillermo de Anda y el Jefe de Educación a Distancia Dr. Armando Ortiz, no estén siendo éticamente correctos en tal situación, consientes que si en procesos administrativos anteriores no se pidió un convenio no fue culpa ni de los directivos actuales ni de la ahora ex jefa de unidad.

Es su responsabilidad el solucionar los procesos administrativos ahora, adelante, pero sin atropellar a nadie en derechos que le corresponden, establezcan una negociación justa para una trabajadora que ha dado lo mejor en casi 15 años de labor diaria y que no ha cometido falta alguna en su labor, por lo contrario ha sabido solucionar todas las adversidades de las cuales la mayoría ustedes son responsables.

Entre éstas detallan la falta de mantenimiento de la escuela, de insumos de limpieza, de agua potable, de viáticos, de salario y que a pesar de todo ello, la institución se mantiene de pie y dando excelentes resultados haciéndose siempre presente en nuestro municipio de Canatlán como una institución de alto nivel, destacan.

Asimismo exigieron a directivos del Instituto Tecnológico de Durango que actúen bajo las líneas de ética y valores que la institución enseña y que pongan el ejemplo en su actuar, ya que el país y la sociedad merece que haya justicia, "basta ya de ensañarse con quienes estudian, se preparan y laboran de manera honrada, así mismo pedimos a los gobernantes y sociedad en general, que nos apoyen en sus ámbitos y no permitamos que situaciones así siga siendo parte del México en el que hoy vivimos", puntualiza el comunicado.