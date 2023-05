Maestros ayudan a detectar problemas de salud mental en alumnos

"Un 95% de los maestros, se convierten en los primeros en detectar problemas de salud mental de sus alumnos, aunque no sean especialistas en el tema, sí cuentan con conocimientos necesarios pues a través de su formación hay materias que pueden apoyarlos, entonces detectan desde problemas en el aprendizaje, como ansiedad y depresión", así lo comentó la diputada local del PRI, Rosa María Triana.

"Ellos pueden detectar la problemática de salud mental que puede tener un niño, incluso algunos caso no tan comunes cuando hay problemas en el aprendizaje, o cuando un alumno hace bullying, se detecta que es por alguna problemática, lo detectan y a veces cuando se informa a los padres no tienen el conocimiento o no lo aceptan, y es cuando se presentan problemas".

Indicó que es responsabilidad de los padres de familia estar atentos de los que pasa con los hijos en las escuelas, atender las indicaciones o situaciones que señalen los maestros para poderlos llevar con un especialista. El problema que es detectado por el maestro, a su vez debe ser atendido por un profesional de la salud mental.

La diputada reconoció que ya hay más apertura para la atención de la salud mental, pues anteriormente se creía que si acudías con una especialista, eras tachado como una “persona loca”, pero ya no, ahorita es como ir con cualquier médico especialista, por lo que se debe tener esa mente abierta para ayudar a un niño desde pequeño, y no esperarse que sus problemas se acumulen en la adolescencia o adultez y que puedan llevarlo al suicidio.

Apuntó que sí es un trabajo de todos juntos, apoyar cuando se detecte una problemática de salud mental. En el caso de un docente, que sea el que presente un problema de salud mental, precisó que es necesario atenderse, porque es una responsabilidad, y dependiendo de lo que requiera llevar el tratamiento para tener una mejor calidad de vida, pues él no atenderse lleva a una problemática mayor.

Anteriormente en el marco del Día del Niño, la diputada local, realizó un pronunciamiento en el Congreso del Estado, para concientizar sobre la importancia de la salud mental en los niños y niñas de Durango y trazar la construcción de una nueva Ley de Salud Mental, porque cuando un menor se ve afectado en su estabilidad emocional, suele ser por situaciones de sus entornos familiar, educativo, social, problemas económicos o de abuso sexual.