Salud Municipal ofrece precios bajos en servicios dentales

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Con la finalidad de contribuir a que los gomezpalatinos mantengan una correcta salud bucal, sin afectar su economía familiar, la Dirección de Salud Municipal ofrece consultas odontológicas gratuitas y servicios dentales a muy bajo costo.

José Antonio Adame de León, titular de la Dirección Municipal de Salud dio a conocer que debido a que miles de gomezpalatinos no cuentan con alguna forma de atención médica, la dependencia ofrece una gran variedad de servicios, muy por debajo de los precios que ofrecen otros consultorios dentales.

Los servicios que ponen a disposición de los gomezpalatinos son: extracción dental, 68 pesos, uración, $86, Resina, $138, Ionómero (reparación de caries) $68, profilaxis dental, $138, amalgama, $138 y cirugía menor de molares, $242.





Estos precios se aplican con el objetivo de apoyar a la gente en situación vulnerable y para que puedan ser accesibles a personas que no cuenten con recursos para atenderse en un consultorio particular, o que no estén afiliados a un sistema de salud como IMSS o ISSSTE.

Por último, Adame de León dijo que las consultas se realizan de 8:00 a 15:00 horas en el edificio de Salud, ubicado a un costado de la Presidencia Municipal.