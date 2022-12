Se manifiestan estudiantes de La Salle Laguna por alza en las colegiaturas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Para expresar su inconformidad con la Universidad La Salle Laguna (ULSA), un grupo de estudiantes se manifestaron en contra del aumento a las colegiaturas que aplicaron las autoridades educativas sin previo aviso, además de que han buscado la apertura del diálogo pero el rector Juan Roberto López no los ha recibido.

Apostados frente a la puerta principal de la ULSA, los estudiantes de diferentes grados y carreras portaron pancartas en señal de protesta, al frente estuvo Jorge López, estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas en Construcción, quien fue el vocero de los quejosos.

Incluso mostraron un pliego petitorio pues aseguran que existen algunas anomalías en la escuela, sin embargo, decidieron tomar esta decisión para que la opinión pública se entere, ya que han pasado meses donde, deliberadamente, han sido ignorados de forma total cualquier petición, opinión y/o quejas que realizan los alumnos.









La gota que derramó el vaso

Pero la gota que derramó el vaso fue el reciente aumento en las colegiaturas, aviso que llegó de último momento y en el que se exige el pago en un plazo menor al usual, "comprometiendo la continuidad de los estudios de muchos de nuestros compañeros lasallistas", señaló Jorge López.

"La situación actual no ha sido buena para la escuela y mucho menos para nosotros, por lo que hemos solicitado en su mayoría los cambios, solicitudes y exigencias hacia los directivos, pero las han pasado por alto en todas y cada una de las decisiones importantes que nos afectan directa e indirectamente cómo alumnos", indicó.

Entre sus exigencias destacan:

Restitución de la sociedad de alumnos con representantes de todas y cada una de las carreras.

Educción inmediata de los costos en las colegiaturas, inscripciones y exámenes extraordinarios.

Mejoramiento general de las instalaciones, con énfasis en material y máquinas en laboratorios.

Nuevas y mejores instalaciones eléctricas en los salones que lo ameriten.

Suministro continúo de agua en baños, bebederos y laboratorios.

Solución a los problemas de conexión a internet en toda la escuela.

Control de plagas para evitar serpientes, arañas y murciélagos en las instalaciones.

Enfermería equipada y al servicio en cada momento.

Más espacios de recreación para los alumnos en todo el campus.

Acceso para todos los alumnos al gimnasio y sus máquinas.

Mayor presupuesto para el área deportiva y la destitución del coordinador de idiomas por su ineficiencia.

Respecto a la colegiatura indicó que costaba 5 mil 990 pesos mensuales y de un día para otro la aumentaron a 6 mil 800 pesos mensuales, "lo cual consideramos que es un costo bastante elevado, además no se nos ha dado justificación, incluso se han prometido cosas que no se han cumplido del todo y creemos que debemos tener una comunicación directa con el rector, pero hasta la fecha no nos ha recibido", manifestó Jorge López.

Finalmente el estudiante dijo que continuarán exigiendo pacíficamente sostener un diálogo con las autoridades educativas y buscar que bajen las colegiaturas, ello sin detener las clases ni cerrar la universidad.