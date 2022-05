Se reúne Araceli Aispuro con estructuras de la alianza "Va por Durango"

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –La tarde de este pasado domingo, la abanderada a la presidencia municipal Araceli Aispuro, realizo una reunión de trabajo con las estructuras de los tres partidos políticos que están en la alianza "Va por Durango", donde se calificó de muy exitosa al tener abarrotado completamente el Auditorio Municipal.

Se dijo que a esta reunión estaban citados los líderes de cada partido más sus compañeros de secciones, pero el número de personas que llegaron a brindar el apoyo a Araceli Aispuro, superó lo programado, puesto que familias completas se acercaron para brindarle su total respaldo a la candidata por PRI, PAN y PRD quién buscar ser la nueva presidente de este municipio.

La candidata dio a conocer que se tiene preparada una tarjeta que estará en funciones en la próxima administración municipal, esta llevará por nombre "Tarjeta Maestra", la cual tendrá una serie de beneficios para las mujeres principalmente que tienen hijos y su situación económica es baja, para ellos será este apoyo que junto con la "Tarjeta Madre Salario", misma que esta promocionado Esteban Villegas, serán dos apoyos de gran ayuda a las mujeres del municipio de Poanas.

De la misma manera la candidata Araceli Aispuro, pidió a las bases de los tres partidos políticos estar muy al pendiente en los últimos días de esta campaña, ya que los de enfrente están desesperados buscando la forma de provocar el divisionismo, porque no tienen los argumentos para ganar la elección, “nosotros no vamos a caer en las provocaciones, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a defender con la ley en la mano”.

"En este municipio somos más los que queremos el progreso, que las cosas mejoren, que a nuestras familias les vaya mejor, por eso debemos de estar muy atentos para defender a Poanas, para defender con dignidad los votos de los poanenses que ya decidieron votar por nuestra alianza, Esteban Villegas gobernador y Araceli Aispuro a la presidencia municipal".