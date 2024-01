Se reúnen en Vicefiscalia de Gómez Palacio colectivos de búsqueda con autoridades

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Este jueves se realizó una mesa de trabajo entre colectivos de búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda en la Vicefiscalía de la Región Lagunera, acudieron el subsecretario general de gobierno, Raúl Meraz Ramírez y Carlos Burciaga, director de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Silvia Ortiz, directora de Grupo Vida, sostuvo su inconformidad sobre lo que pretende realizar el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, respecto al número de desaparecidos, dijo que “Yo ya me puse revisar al menos lo de la colectividad, y lo único que me di cuenta es que los desaparecidos del colectivo no están en la base de datos 53 personas de nosotros de 74, son muy pocos los que realmente están en la base”, reiteró.

Se reúnen en Vicefiscalia colectivos de búsqueda con autoridades / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Por su parte Raul Meraz, subsecretario general de Gobierno en la Región Lagunera, dio a conocer que “ este 2024 tenemos que superar lo que ya hicimos y crecer en la solución de las demandas del colectivo Grupo Vida, pero también de todas las personas que sin estar en algún colectivo están buscando a sus seres querido, que sepan que es una instrucción del gobernador, Esteban Villegas y que hacemos nuestras sus inquietudes y sus necesidades porque hasta que estas familias de Durango estén completas no termine el trabajo del gobernador y su equipo”, añadió.





Agregó que hay una posibilidad muy concreta de que este colectivo pueda reunirse con el mandatario estatal, “ hay una posibilidad muy concreta porque precisamente está planteando Carlos Burciaga ya la entrega de un equipo fuerte para la comisión que está adscrita a la laguna y para todo el Estado estamos planteando una dinámica que está en revisión el comité de agenda pero ya el gobernador está listo para reunirse con ellos”, expuso.

Dijo que el Gobernador está consciente de la situación, “ está en la mejor disposición de reunirse a la brevedad con ellos él sabe que hay una agenda que se está atendiendo pero qué podemos hacer mucho más y esperamos que se dé a la brevedad a partir de esta reunión ordinaria”, añadió.