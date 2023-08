Sequía complica el panorama agrícola en municipios de Durango

Complicado panorama para productores de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Una situación muy difícil y complicada, presenta el campo canatlense por la falta de lluvias y en consecuencia, por mucha superficie sin sembrar y con cultivos perdidos por falta de las aguas del cielo.

Ángel García Reyes, director de Desarrollo Rural en Canatlán, calificó la situación como trágica, un panorama muy siniestro de manera general en lo que respecta a las siembras de temporal.

Complicado panorama para productores de Canatlán / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Detalló que el calendario de cierre de siembras en el cultivo del maíz concluyó el 22 de julio; el de frijol el 10 de agosto y el de las avenas el 15 del presente mes; "estamos a día 21 y es tiempo de que las lluvias no se regularizan", explicó.

La DMDR trabaja en cada núcleo agrario recabando la información respectiva sobre superficie sembrada, no sembrada y siniestrada, como el caso del ejido Ricardo Flores Magón, conocido como el granero de Canatlán, por sus copiosas cosechas de frijol de manera tradicional.

Complicado panorama para productores de Canatlán / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

En el presente ciclo temporal primavera-verano 2023, en RFM se reporta un 80 por ciento de la superficie como sembrada, en su gran mayoría de frijol y también fuertemente afectada por la falta de las lluvias, haciendo ver que el restante 20 por ciento ya no se logró sembrar, menciona.

"Pudiera haber la esperanza de que las lluvias lleguen y se normalicen, sin embargo el ciclo de siembras está terminado, agregó el entrevistado, haciendo ver que las lluvias siempre serán bienvenidas, en este caso, en beneficio también de la ganadería, sector que también está siendo muy afectado", destacó.

Con experiencia en el quehacer agropecuario, García Reyes hace ver que no se habla de recuperación en las siembras porque las plantas de maíz y de frijol están muy afectadas, mientras que en el caso de la avena, no hubo tiempo para sembrarla o quienes lo hicieron en seco sienten que fue una pérdida.

Existe una afectación muy grande para el sector agrícola y también para el ganadero, que de continuar la sequía, estarán padeciéndolo también en el próximo año, porque los agostaderos están muy afectados y de continuar la falta de lluvia, habrá consecuencias muy fuertes para los ganaderos, puntualizó.









Hay mínimas esperanzas para el campo de Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM).- La situación que vive en este momento el campo de este municipio, es por demás triste, devastadora y con mínimas esperanzas de tener un año productivo bueno, a 21 de agosto la posibilidad de sembrar frijol, ya está agotada por completo.

Las diferentes comunidades que componen este municipio y que son consideradas las que mas pueden llegar a producir el grano de frijol, como principal producto de subsistencia y ganancias para mantener a sus familias, se están manifestando ya con mínimas esperanzas de poder obtener algún beneficio del campo de temporal, “la situación que se vive ya es por demás critica, devastadora”, dijeron.

Imagen ilustrativa | Hay mínimas esperanzas para el campo de Pánuco de Coronado / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Así lo señalaron varios productores de la región, entre ellos algunos presidentes de comisariados ejidales, quienes recalcaron que ya las cosas están muy delicadas, e incluso comparan la devastación del campo del 2023, con la del año 2010 y 2011, donde fue devastadora para los agricultores y ganaderos, y este año 2023, va pintando para ser si no igual, muy similar, pues la larga sequia tiene afectadas a miles de familias y miles de hectáreas que se trabajan cada año.

Reconocieron que, en las primeras aguas de hace casi dos meses, muchos agricultores con la fe y la esperanza que las lluvias continuaran, sembraron el frijol, pero con mas de 50 días sin lluvias buenas o regulares, con los fuertes calores y tremendos rayos del sol, las plantas presentan mucho estrés, ya algunas casi están secas, lo que indica que ya no podrán tener una buena producción de granos este año, siendo con esto un año devastador.

Imagen ilustrativo | Hay mínimas esperanzas para el campo de Pánuco de Coronado / Foto: Cuartoscuro

En el caso de la ganadería, los bordos de abrevadero, donde se almacena agua de lluvia para el ganado, están secos, no han logrado almacenar nada de agua, y si esto continua así, para los próximos meses el problema no solo será abastecer de agua al ganado, sino que el agua comenzará a bajar en los mantos friáticos y también se tendrá una fuerte escases de agua en los hogares, lo que complica a un más la situación ya no solo del campo, sino de las familias.

Como agricultores y ganaderos lamentaron que las autoridades municipales no muestren su capacidad de gestión ante los órganos de Gobierno Estatal y Federal, para traer los apoyos que se necesitan, recordando que en su campaña el ahora alcalde Rogelio Flores Guerrero, les aseguro que si se convertía en presidente municipal, la federación los tendría atendidos por ser parte del mismo partido político, "demostrando a un año ya de gobierno, que no era cierto, no hay ningún apoyo, no hay ningún trabajo de parte de Desarrollo rural municipal para la gente del campo, algo verdaderamente lamentable", recalcaron.