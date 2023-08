PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM).- Los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, mismos que tienen un mes 15 días con la Presidencia Municipal cerrada en una manifestación pacífica, aseguraron que jamás han buscado, ni es su intención afectar a la ciudadanía con su reclamo, solo buscan que se les pague un sueldo legal y digno.

Te puede interesar: Trabajadores cierran nuevamente la Presidencia Municipal de Peñón Blanco

En entrevista para El Sol de Durango, este jueves 24 de agosto a las afueras de la Presidencia Municipal, señalaron que su lucha continúa en pie, pues asesorados por abogados especialistas en temas laborales, y con las leyes en la mano, pueden demostrar que su única exigencia es que se respete la constitución y la ley, por lo que se les debe pagar el salario mínimo, "ya que lo que se les paga a varios de los compañeros son salarios de burla, mismos que están violando las leyes", indicaron.

Trabajadores del Ayuntamiento mantienen protesta en Peñón Blanco / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Asimismo, solicitaron el apoyo y la comprensión de los habitantes de Peñón Blanco, pues lo que hacen es parte de un derecho de trabajador a patrón, reiterando que si la alcaldesa Rita Lozano en su momento se hubiera sentado a dialogar y a buscar acuerdos, no se habría llegado a dicha instancia, "pues no es la única alcaldesa, hemos tenido ya varios presidentes municipales y con todos se ha dialogado, con todos se han tomado acuerdos, solo con ella no se ha podido, porque no ha dando ninguna señal de poder acordar o mínimo dialogar", destacaron.

También reconocieron que la oferta de la alcaldesa es la misma que ha sostenido siempre, no ha permitido diálogo o debate, detallando que si la oferta del aumento del siete por ciento lo hubiera hecho desde que comenzó el problema "si se hubieran sentado a dialogar, se hubiera mostrado flexibilidad, no se hubiera tenido que tomar la presidencia por tanto tiempo, ahora ofrece el siete por ciento, cuando ya no lo podemos aceptar porque la ley dice muy claro que un trabador debe de percibir un salario mínimo, y no es capricho, es la ley".

Trabajadores del Ayuntamiento mantienen protesta en Peñón Blanco / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

La manifestación tienen más de un mes, “sí estamos cansados, sí queremos que ya se solucione esto y ponernos a trabajar, pero también estamos listos para continuar en la manifestación o si es necesario endurecer las medidas, porque no estamos pidiendo nada fuera de la ley, solo que como trabajadores se nos pague un salario mínimo que lo marca la constitución Mexicana, y que todo patrón debe de acatar, lo mismo debe de hacer un gobierno municipal con sus empleados, como es el caso de gobierno de Peñón Blanco”, apuntaron.