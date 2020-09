Una candidatura se construye con trabajo: Jaime Rivas

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- "Una candidatura se construye con trabajo, la política es un arte; hacer política es servir a los demás, sin improvisar, dando pasos, haciendo fila, no puedes llegar desplazando gente solo por aspirar, debes respetar la jerarquía, hay quienes tienen más tiempo trabajando, más mérito y más fortalezas para poder llegar".

Así responde Jaime Rivas Loaiza a la pregunta del sustento a su aspiración de cara al proceso electoral 2020-2021. "Acabo de pasar por un por un tema muy personal de salud, todavía no me recupero bien, pero analizando y teniendo mucho tiempo para analizar y creo que tengo el legítimo derecho de aspirar, voy a esperar los tiempos que marque el partido y el órgano electoral".

Creo que la mejor manera de ayudar a Durango, es ayudar al gobernador José Rosas Aispuro Torres es trabajar y cumplir con la encomienda que me dio. ¡No te puedes desviar! Pero levanto la mano, porque sí puedo aspirar, asevera.

“Tengo trayectoria, tengo trabajo, tengo conocimiento de toda la región que quiero representar, en el distrito me conocen los líderes, conozco a su gente y creo tener la capacidad para encontrar las soluciones, para sumarme a los órdenes de Gobierno Federal estatal y municipal y así poder ayudar a resolver muchos problemas que aquejan a todo el distrito.

Lo más sano es esperar los tiempos, independientemente de todo, yo solo puedo decir que una candidatura no puede construir a la ligera; el trabajo político se va construyendo con el tiempo y en esto tengo 30 años de trabajo”.

Si eres candidato no tienes asegurado el triunfo, tienes que tener una historia con la gente, si tú ya tienes una historia es más factible que tú puedas levantarte con el triunfo. Lo que tiene que hacer el partido es medirnos y que de ahí se vean la fortaleza para tener el mejor candidato.

Conocedor de una región que ha recorrido en infinidad de ocasiones, destaca que no no iría a que lo conocieran, iría a reafirmar relaciones con la gente; “ Ya me conocen para bien o para mal, pero Jaime Rivas Loaiza ya tiene un nombre en el distrito 01 “.

He sido dos veces alcalde de Tamazula, la primera vez en el periodo 92-95, han sido más de tres décadas de trabajo directo con el distrito 01; he sido parte del desarrollo y progreso de Tamazula de la mano de muchos sexenios, no se diga de la mano con nuestro Gobernador José Rosas Aispuro. Fui dos veces diputado, ahí fui gestor para toda la región de las quebradas. Me siento con la capacidad de llegar con la frente en alto y con la voz autorizada para decir que sí quiero.

Respecto a la relación que guarda con la clase política de la zona de las quebradas, de la sierra, de la región sur de Durango, responde que tiene amigos en todos los partidos políticos, en el PAN tiene amigos y gente que respeta mucho, aún al ser un militante relativamente nuevo ha logrado sumar gracias a su forma de ser.

“Me ven bien al interior, tengo además grandes amigos en Morena, también en el revolucionario institucional, ahí fueron muchos años de militancia y también tengo grandes amigos de la sociedad civil y gente del pueblo que no pertenece a ningún partido. Hoy en día es muy importante es el candidato, la gente va a votar por la persona no por el partido.

La lealtad es tu calidad de persona, es algo muy bonito y escaso, hay quienes han perdido ese gran valor, pero la lealtad debe ser permanente, tu estas con una persona, un equipo o un proyecto y tienes que seguir ahí hasta donde tope, puntualizó el tamazulense.

Jaime Rivas Loaiza. ( Imagen RR)