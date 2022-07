Usuarios piden la destitución de Alfredo Ordaz y Jaime Acosta en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Integrantes del módulo de riego X Macitas que contempla 29 ejidos y aglutina a unos 1,300 usuarios, exigen públicamente la destitución del tesorero del módulo Alfredo Ordaz Hernández y Jaime Acosta quién preside el Consejo de Vigilancia debido a que los acusan de presuntos malos manejos del agua y que no se ha podido actuar contra ellos ya que los protege Norberto Galindo quien es el principal responsable del tráfico de agua.

Así lo declaró el integrante del módulo y dirigente de la Confederación Nacional campesina (CNC) de Gómez Palacio, Hipólito Pasillas Ortiz, quien estuvo acompañado de usuarios quienes mencionaron su inconformidad contra las dos personas señaladas y aclararon que no están en contra del presidente de este módulo Carlos Valdés, pero le piden que los destituya.

Pasillas Ortiz dejó en claro que en caso de que no los destituyan, van a tomar otras medidas, pues dijo que están afectando a más del 70 % de los usuarios, es decir, unos mil usuarios y agregó, “Ya basta de tantas irregularidades que cometen tanto Alfredo como Jaime, pero lamentablemente este es un grupo mafioso que está manejado por el productor Norberto Galindo quien quiere seguir teniendo el control de este módulo de riego”.

Dejó en claro que no es una cuestión política, sino simplemente queremos que ya se detengan tantos abusos y tropelías de estas personas, por ejemplo, hay quien tiene sus derechos de agua y no los pueden arreglar, debido a que al interior, tanto Alfredo Ordaz y Jaime Acosta no los dejan proceder.

Reiteró que los señalamientos contra las dos personas son, por malos manejos del agua de riego, tráfico de agua, de influencias, pero además han violado los estatutos y siguen cometiendo más irregularidades.

A pregunta expresa, respondió, “Ya hemos tenido reuniones con el presidente del módulo, Carlos Valdés, le hemos presentado pruebas de las irregularidades y tropelías que cometen, pero a casi un año de que tomó posesión del cargo, no ha hecho nada, pero creemos que al ser un joven inexperto, seguramente lo están manejando”.

Agregó que el período en la presidencia del módulo X, es de tres años, y ya casi se cumple uno, pero aseguró tajante, “No vamos a aguantar a estas dos personas los 3 años, pues vamos a buscar hacer algunos movimientos y cambios”.

Para concluir, Pasillas Ortiz agregó que también se ha tenido una mala planeación, ya que hay aforadores que no son ni siquiera del contorno del módulo, a pesar de que hay usuarios capacitados, pero al no ser de su equipo, no los toman en cuenta.