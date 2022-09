NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- La fruticultura en Nuevo Ideal va en picada, concretamente la producción de manzana, esto debido a la falta de infraestructura de conservación y la actuación de los coyotes que dejan al fruticultor en una situación muy difícil de sostener.

Así lo destacó Miguel Escobar Hernández, presidente de la Unión de Fruticultores en este municipio, quien puntualizó que año con año las condiciones se vuelven menos rentables, creciendo el desánimo entre los productores, algunos de los cuales prefieren desmontar los árboles para dedicarse a producir granos o forraje.

"Estamos a expensas de los coyotes, porque seguimos careciendo de la infraestructura que nos permita refrigerar la manzana y vender en mejores condiciones de mercado fuera de la temporada de cosecha, prácticamente es incosteable vender fuera del tiempo de pizca", señala el productor.

Va en picada la fruticultura en Nuevo Ideal: Miguel Escobar Hernández / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Asimismo destacó que hace falta investigación por parte de las instituciones especializadas en el tema, además dijo que a diferencia de procesos electorales estatales anteriores, en el pasado no hubo compromisos respecto a mejorar las condiciones de este alicaído sector productivo.

"Hace seis años se prometió reactivar la fruticultura, lo cual no se cumplió; en esta ocasión no escuche de algún candidato hacer compromisos al respecto, en ninguno de sus niveles, no hubo compromisos con el sector agropecuario", destacó Escobar Hernández.

Sin embargo, señaló que el espíritu de la esperanza no se debe perder, "por lo cual debemos esperar que los nuevos gobiernos implementen proyectos estratégicos que permitan a Nuevo Ideal tener un crecimiento en el sector fruticultor", concluyó.