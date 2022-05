Vamos a transformar la conciencia de las familias: Gerardo Villarreal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- La trasformación de este municipio no implica ir en contra de la gente trabajadora de la administración municipal, los que si trabajan no tienen de que preocuparse, se van a ir los que no han dado resultados, los aviadores y los que no le atienden bien al pueblo, así lo aseguró Gerardo Villarreal en el programa de elecciones 2022 de esta casa editora.

La trasformación que busca en Guadalupe Victoria la alianza "Juntos Hacemos Historia", es de fondo, buscar la conciencia ciudadana para tener juntos un mejor municipio, donde todos podamos trabajar unidos, donde todos pongamos un granito de arena para que Victoria y sus familias sean mucho mejores, “obras de pavimentos, drenajes, ampliaciones de agua y diversas obras siempre las habrá, porque para eso están las partidas presupuestales, pero un trabajo donde se involucre a la sensibilidad social no se ha hecho, y vamos por los valores, por el rescate de las familias que poco a poco se va perdiendo por el consumo de alcohol y drogas”, detalló.

Comentó que una de las principales peticiones que le ha hecho la ciudadanía al caminar las calles y tocar las puertas de la ciudadanía, es que al llegar a la Presidencia Municipal no deje ese vacío de autoridad, es decir, que siempre esté quien resuelva, "y no que pasó lo que hay ahorita y desde hace muchos tiempo, nunca está el alcalde, no atienen, no reciben y por ende no le resuelven a nadie sus problemas, vamos, ni siquiera los escuchan, y eso reclama el pueblo, atención de las autoridades, y se las daremos, ese es nuestro compromiso", dijo Villarreal Solís.

Villarreal Solís reiteró que en su administración municipal no se permitirá el nepotismo, “no habrá ningún familiar del alcalde trabajando en los puestos de primero, segundo o tercer nivel administrativo, es un compromiso que adquirí desde el inicio de mi campaña y los vamos cumplir, pudiera ser legal la contratación de familia en la nómina, pero no es moral, y eso no lo vamos hacer, hay mucha gente muy capas y con ganas de servir a la ciudadanía que será capacitada y estará a cargo de cada dependencia en la administración, y tendrá que rendir buenas cuentas, si no lo hacen, no hay ningún compromiso a continuar en dicho cargo, se va quien no de resultados", recalcó.

Al referirse al personal que trabaja en la Presidencia Municipal, como son las empleadas que limpian la ciudad día con día, los trabajadores de la basura, “la gente que se la parte todos los días por tener un mejor Victoria”, no tienen de que preocuparse por el cambio de gobierno, no vamos por ellos, no vamos en contra de ellos, "vamos a sacar a los que no trabajan, a los que viven del erario sin brindar ningún servicio, vamos a transformar Guadalupe Victoria, y ya lo estamos transformando al momento que el pueblo quiere cambio, ahí inicia ya nuestra transformación, desde la manera de pensar", concluyó.