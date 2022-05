Sí se puede gobernar sin robar, mentir y traicionar al pueblo: Gerardo Villarreal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El abanderado a la presidencia municipal de la alianza "Juntos Hacemos Historia", aseguró que si es posible gobernar como les ha enseñado el presidente de la República, sin mentir, sin robar y sin traicionar al pueblo, y así se gobernara a partir del primero de septiembre con Gerardo Villarreal en la presidencia municipal, dijo.

Enfatizó que va a gobernar bajo la enseñanza de Andrés Manuel, “él nos mostró que se puede gobernar con un buen manejo de recursos, sin robar y siempre asistiendo a quien más lo necesita, y ese camino seguirá mi gobierno", esto lo señaló en un intenso recorrido que realizó por las calles del barrio de la Loma Verde de esta cabecera.

Asimismo, comentó que en este recorrido se encontró con que la gente, "las familias de la Loma Verde, quiere cambio, y eso se ve fácilmente porque las familias salen a recibirlos y ellas mismas piden una lona, piden identificarse con el cambio de gobierno, porque consideran que ya fue suficiente de malos gobiernos municipales que no han dado resultados", apuntó.

Gerardo Villarreal mencionó que ha encontrado muchas quejas y peticiones, la más sonada es la falta constante de agua potable, "aquí se tiene que realizar un trabajo integral donde se pueda resolver la problemática de raíz, no es fácil pero no es imposible, si los recursos económicos los usamos para los que son al cien por ciento, y no en moches o caprichos de funcionarios", destacó.

Finalmente señaló que otro tema muy preocupante y que se tiene que abordar, porque las familias están en la desesperación, es la prevención de las adicciones, "se ven muchas familias afectadas, muchas madres de familia llorando porque sus hijos están tomando el camino equivocado, y ante esto, es necesario gobernar con sensibilidad, buscando los programas que puedan ayudar a quienes padecen de cerca los daños que los vicios causan en el núcleo familiar", destacó.