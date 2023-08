CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“Es de una gran ayuda para nosotros este programa de apoyo de tinacos para almacenar agua, debido a que cada vez escasea y con esto podemos guardar agua para utilizarla en lo mas básico”, afirmó la señora Mayté López del ejido 21 de marzo.

“Para obtener un tinaco gratuito me inscribí en el programa que tienen en Desarrollo Social y me llamaron para que acudiera a recibirlo y me siento muy agradecida porque me ahorre mas de 1,500 pesos, ahorita lo llevaremos en la camioneta de mi papá a la casa para instalarlo”, afirmó muy contenta.

Fue en el domo del parque Guadalupe Victoria de esta ciudad lagunera donde el alcalde Homero Martínez Cabrera encabezó la entrega de 200 tinacos para igual número de familias de escasos recursos económicos, fue gratuita con lo cual también se apoyó en la economía familiar.

Vecinos de Lerdo agradecen apoyos de tinacos / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Comentó que han tenido una gran demanda solicitando apoyos de tinacos para almacenar agua, sobre todo en esta temporada de calor que son los meses de junio, julio y agosto, de ahí que con ingresos propios del municipio se erogó 350 mil pesos en los 200 tinacos que tienen una capacidad de unos 500 litros.

Por su parte, la señora Mary quien dijo ser de la colonia Francisco Villa, mencionó que esta es una importante ayuda, porque baja el gasto que se hará para poder almacenar el agua y contar con ella.

“Mi esposo y mis hermanos se encargaran de hacer preparar el espacio para instalar este tinaco, solamente vamos a gastar en adquirir tuberia, y todo lo que se necesite para conectarlo y poder tener agua en la casa”, mencionó con una gran sonrisa.

Hay que resaltar que el agua es vital, por lo que las 200 familias beneficiadas con esta entrega de tinacos se retiraron muy agradecidas con la administración municipal por darles este importante apoyo.