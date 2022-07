"Venimos a trabajar, no a robar", asegura alcalde de Santiago Papasquiaro

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- "Venimos a trabajar, no a robar, venimos a echarle ganas y no tenemos mentalidad de agarrar lo que no es de nosotros", así lo destacó el alcalde reelecto César Rivas Nevárez, entrevistado para El Sol de Durango.

Al ganar su primera elección municipal con la votación más fuerte registrada en este municipio en el año 2019 y reelecto con una votación parecida el pasado 5 de junio del presente año, el primer edil de Santiago Papasquiaro asegura que en lo que le corresponde a la administración 2019 -2022, tienen las obras comprometidas desde el principio, "faltan dos o tres pero gracias a Dios las vamos a cumplir", dijo.

Respecto a si es más difícil elegirse o reelegirse puntualizó "haciendo bien las cosas, las dos; portándose bien con la gente, hablándole claro y no andar con mentiras, hasta ahí solamente le pone Usted su confianza a la gente Uno ocupa el apoyo de la gente y cuando uno trabaja bien la gente lo califica", indicó.

Agregó que con su administración busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, pavimentar todas las calles, arreglar los caminos, "pero lamentablemente cuando no hay el recurso necesario no se puede hacer mucho, solo hacer lo esencial y salir adelante , echarle ganas para salir adelante y hacer rendir el dinero".

También destacó que la administración del gobierno municipal es buena, "pero qué pasa, que andamos en números rojos porque nos están castigando mucho, nos debe el gobierno del Estado, desde hace tiempo, los tres años nos ha estado debiendo, pero tenemos buena relación con el gobernador y sabemos que él no tiene la culpa sino la falta de recursos del gobierno del estado.

“De todas maneras no andamos muy mal, tenemos muchas amistades, muchos proveedores, amigos que nos fían, que nos financian y creo que lo esencial, como arreglo de caminos, emergencias, que la falta de agua, todo se ha ido acomodando”, dijo.





Finalmente señaló que de cara a la siguiente administración "le pido a la gente que nos tenga mucha confianza, que nosotros somos gente honesta, venimos a trabajar y no a robar, venimos a echarle ganas y no tenemos mentalidad de agarrar lo que no es de nosotros, esa es la verdad", puntualizó.