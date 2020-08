[Video] En Panuco de Coronado no hay obras de relumbrón

FRANCISCO I MADERO Panuco de Coronado Dgo. (OEM). –En este primer año de gobierno no tenemos obras de relumbrón, pero si tenemos mucho que informar en obras y acciones en beneficio de ciento de familias, las más humildes que requerían de pisos en sus casas, techos o de cuartos adicionales que les vienen a dar una mejor manera de vida.

Así lo menciono el presidente municipal de Panuco de Coronado Mauricio Gándara González, esto al ser entrevistado en el programa de la Grilla Llanera que se transmite los martes a las siete de la tarde por la página oficial de El Sol de Durango, donde reconoció que en el tema económico su administración se las está viendo “negras”, ya que los recortes presupuestales son cada vez más agresivos, poniendo como ejemplo que para estos meses en años anteriores la administración municipal recibía poco más de un millón de pesos al mes, hoy solo recibe 600 mil pesos, lo que les deja solo para el pago de nómina y “párele de contar”, recalco.

En otro rubro, dijo Gándara González reconocer el apoyo del gobernador del Estado José Aispuro Torres, quien ha visitado en lo que va de su administración cinco veces el municipio, y en cada visita ha dejado grandes apoyos en su mayoría a la gente del campo, suplemento alimenticio para el ganado, semilla de frijol, semilla de avena, sementales, cartas de apoyos en implementos, mejora genética y muchas otras cosas más que sin duda algún se le reconocen y agradecen al mandatario estatal.

Una de las preguntas que le hizo el público en esta transmisión completamente en vivo, fue el manejo que le ha dado la administración al tema del Covid-19 en su municipio, donde manifestó que después de haber estado solicitando de varias maneras y formas que los comercios acaten las medidas de sanidad, y al ver que se hace caso omiso, se iniciará una campaña de revisión en los comercios, y quien no acate las medias de prevención de sanidad en beneficio de sus clientes y de ellos mismos, se hará acreedor a una sanción administrativa que va desde el cierre del comercio durante varios días.

En este mismo tema dijo Mauricio Gándara, que uno de los más grandes problemas que enfrenta la administración municipal para que los programas de prevención funcionen, es que mucha gente no cree en la existencia del Covid-19, un piensan que son mentiras y que no se verán afectados, de ahí que se reúsan al uso adecuado del cubrebocas, a acatar las indicaciones de no reunirse en fiestas o convivios con más de 15 personas, pero por la salud del resto de la población, continuaremos insistiendo en que se tomen estas medidas de prevención a un posible contagio, dijo.