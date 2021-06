Necesarias 6 mil toneladas de semilla de frijol para reactivar la siembra: CNC

Productores duranguenses no pueden quedar relegados del esquema de entrega de semilla de frijol para el nuevo ciclo agrícola, que otorgará el gobierno federal a los estados de Chihuahua y Zacatecas, declaró el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Pedro Silerio García, dijo que se requieren de 6 mil toneladas de dicho grano para sembrar las 200 mil hectáreas de temporal.

El entrevistado declaro que los productores de frijol arrastran un déficit de semilla certificada, pues desde hace tres años no han logrado levantar las 120 mil toneladas que producía Durango, siendo el segundo estado del país con mayor producción, en el último ciclo apenas se cosecharon 30 mil toneladas, por lo que ahora se requiere del apoyo de semilla para poder sembrar.

Indicó que se necesitan 30 kilos de semilla por heteras y en Durango se siembran 200 mil de temporal, de tal manera que urgen esas 6 mil toneladas.

Dijo que los graneros de la entidad se han visto mermados, y en el pasado ciclo agrícola, la cosecha fue muy pobre, de apenas 30 mil toneladas en las 200 mil hectáreas de temporal; y para este nuevo ciclo agrícola el panorama se ve muy complicado porque no han caído las lluvias de manera generalizada en la entidad.

Comento que ante ese panorama, no es permisible que el gobierno federal pretenda dejar fuera a los productores de frijol del estado de Durango, pues solamente tiene contemplados a los campesinos de Zacatecas y Chihuahua.

Resalto que los campesinos del sector social de la entidad, necesitan de cuando menos 30 kilos de semilla certificada por cada hectárea, para que de esta forma en cuanto se tenga las condiciones se inicie la siembra, por cada día que se retrasa se va perdiendo la posibilidad de que haya producción de frijol.

Expresó que si el productor no logra el apoyo, no podrá ni sembrar una hectárea, están descapitalizados, no tienen semilla ni para el consumo de ellos mismos, muchos no levantaron ni un kilo, así de crítico es la economía de las familias del campo y dejarlas sin el apoyo de semilla de frijol sería darles el tiro de gracia.