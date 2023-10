Necesario reactivar la economía local para poder aumentar salarios: Canaco

Al reconocer que sí es necesario mejorar las percepciones de los trabajadores para que puedan hacer frente a la serie de incrementos en productos y servicios, el secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Gustavo Mojica Calderón, puntualizó que es necesaria la reactivación económica que permita a las empresas locales absorber cualquier incremento salarial.

Entrevistado sobre este particular el integrante del organismo empresarial coincidió en la necesidad de aumentar salarios, como recientemente lo propuso Coparmex a nivel nacional con un 12 por ciento para el próximo año.

Solamente así las empresas podrán hacer frente a compromisos con sus trabajadores / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Sin embargo, aseveró que lamentablemente no se ha dado en Durango la reactivación económica que permita a las empresas absorber cualquier tipo de ajustes aplicable a los ingresos de sus colaboradores. En este momento no existen las condiciones que permitan hacer frente a un incremento salarial.

Un factor adverso al que además se debe enfrentar el empresariado local es la gran informalidad que existe, sobre todo porque es un fenómeno que va a la alza en virtud de que ya muchas empresas no pueden hacerle frente a una carga tributaria tan pesada y mejor se inclinan por incumplir sus obligaciones.

Estar al margen de la legalidad actualmente representa muchas ventajas, detalló, ya que no pagan Infonavit, IMSS, ISR, ISM, no declaran el IVA, no pagan vacaciones o tampoco brindan el salario mínimo y ello es un paraíso que les llama mejor a ser informales.

Si bien no se ha podido recuperar la economía local, viene un cierre de año que generalmente es bueno en ventas para los comerciantes. Iniciarán con el "Buen Fin" y luego la navidad, puntualizó.

Aunque en la actualidad no hay condiciones para hacer frente a cualquier incremento, Mojica Calderón dejó entrever que existe disposición y apertura que les permitan a las empresas locales seguir adelante y no poner en riesgo las fuentes de empleo.