Niños son obligados a pedir dinero en la vía pública

El DIF Municipal tiene registros que padres de familia que obligan a menores de hasta cinco años a pedir dinero en la vía pública, y desde inicios de la pandemia esta práctica se ha incrementado en un 15%, actualmente dos familias cuentan con exhortos por parte del Juzgado Cívico por este motivo.

Sandra Corral, directora del sistema municipal de dicha institución, explicó que existe una falta de conciencia en los tutores de estos menores, “es necesario que los padres entiendan que los niños no pueden salir a la calle a pedir dinero, sin embargo viendo la recurrencia a la negativa de la padres de retíralos se procede y se da parte al Juzgado Cívico para exhortarlos y después de un plazo de no acatar se procede a la sanción”.

La directora del DIF Municipal, señaló que el trabajo de menores es arduo para la dependencia sobre todo con los menores indígenas de quienes sus padres son más renuentes a acatar disposiciones.

En últimas fechas se han exhortado a dos familias, dijo la entrevistada quien aseguró que se encuentran en el proceso de conciliación, de no presentarse habrá una sanción y añadió que desde inicio de la pandemia se incrementó un 15% dicha práctica, sobretodo de personas que llegaron de otros estados.

Sandra Corral explicó que la principal excusa que alegan los padres es que los están cuidando y los menores no están expuestos, por tanto no hay omisión de cuidados, “pero es falta de conciencia que sus hijos no son el medio para allegarse de recursos y al ponerlos en medio de una calle los exponen. Creen que por estar sentados en la orilla de la banqueta los están cuidando”, dijo.

Para finalizar señaló que han detectado mujeres desde 5 y hasta 11 años que piden dinero o realizan alguna venta en la vía pública, por lo que realizarán labor de convencimiento para retirarlos de dicho lugar.