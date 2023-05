Multan a comerciantes por falta de coordinación entre autoridades en Durango

Mientras los comerciantes pagan en tiempo y forma sus impuestos y permisos ante la presidencia municipal, direcciones como la de Protección Civil e Inspectores no se ponen de acuerdo en su trabajo y esto repercute en los empresarios quienes tienen que pagar fuertes multas por las omisiones de las autoridades, denunció el presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, Teófilo Chaírez Ramírez.

"Los comerciantes somos los empresarios que más aportamos a la economía de Durango, somos los que más empleos generamos y sin embargo, el Ayuntamiento no se ha dado cuenta de que necesitamos de su apoyo para poder trabajar en mejores condiciones y no estar presionados con multas indebidas", declaró el presidente del comercio del sector social.

Dijo que "la actividad comercial es la más grande en la ciudad y mientras que los comerciantes acudimos a pagar nuestros impuestos y pagar nuestros permisos, los directores de algunas dependencias no se ponen de acuerdo para hacer su trabajo de forma correcta sin afectar a los empresarios locales".

Precisó que el 80 por ciento de los comerciantes desde hace cinco meses que pagaron sus permisos ante el Ayuntamiento, esto con la finalidad de trabajar de forma correcta, sin embargo desde entonces el personal de Protección Civil no han acudido a los comercios a revistar las instalaciones eléctricas, las de gas, salidas de emergencia, extinguidores.

Comentó que los comerciantes al no tener el certificado de revisión por parte de Protección Civil, llegan los inspectores y los multan con 2 mil o 3 mil pesos. Lamentablemente los directivos no están haciendo bien su trabajo o tal vez el ayuntamiento no tenga recursos económicos suficientes para contratar a más personal de PC que acuda a los establecimientos a realizar las revisiones.

Teófilo Chaírez, puntualizó que algunos empresarios ante la tardanza de los elementos de PC para que les revisen sus instalaciones, han optado por contratar los servicios de particulares, sin embargo, esto les representa un gasto de 3 mil pesos, cuando la obligación de expedir el certificado es del ayuntamiento.

"Es necesario que los directores se coordinen y tengan el tino para hacer su trabajo de forma correcta, pues si el comerciante no tiene el certificado, es porque Protección Civil municipal no ha cumplido en tiempo con su trabajo", finalizó el dirigente de los comerciantes.