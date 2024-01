No convenció a Durango IMSS – Bienestar

Durango es una de las pocas entidades que decidió no firmar su inclusión al proyecto de IMSS – Bienestar planteado por el Gobierno federal, pues de acuerdo con el propio gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, hasta ahora no ha convencido la forma en la que éste operará, por lo que actualmente el trabajo para garantizar la salud de los duranguenses es responsabilidad del estado.

Te puede interesar: Falta de atención, principal queja de los derechohabientes del IMSS e ISSSTE

De ahí que apenas comienzan a ponerse de acuerdo con el tema del funcionamiento de las Megafarmacias del IMSS – Bienestar, “no nos ha quedado claro todavía cómo se va a manejar y si los estados que no estamos inscritos a IMSS Bienestar vamos a entrar en el tema de las farmacias”, comentó el mandatario estatal, quien aseguró que es una cuestión en la todavía se están empapando.

Imagen ilustrativa | Durango tendrían que estar dentro de las entidades a las que les surten medicamento las Megafarmacias / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Explicó que según como se visualizan las cosas, Durango tendrían que estar dentro de las entidades a las que les surten medicamento las Megafarmacias, aunque en caso de no ser así, continuarán con el manejo que se tiene hasta ahora.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Nosotros tenemos que hacer nuestro cuadro básico dependiendo del año, la estación, las zonas surtiremos nuestro medicamento”, comentó en rueda de prensa Villegas Villarreal, quien aseguró que aquellas entidades que sí se sumaron a IMSS – Bienestar, entregan el dinero que se les asigna para salud a la federación y son ellos quienes manejan todo entre adquisición de medicamentos, prótesis, insumos, etc., “todo tiene que pasar por la federación, el estado no tiene nada que ver en eso”, dijo.

Ciudadanos acuden al seguro / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por lo que las entidades que no se registraron, no aportan nada a la federación, por el contrario son ellos quienes deben aportar al estado la responsabilidad legal que se tiene. De ahí que Durango, no entrará en la generación de infraestructura, “para hacer un nuevo hospital difícilmente lo podremos hacer con IMSS – Bienestar, pero ahora nos rige a nosotros la Secretaría de Salud (SSA), con los que estamos platicando el tema de contratos es con ellos directamente”.

Si bien es un tema complejo y por ello han debido reunirse de manera permanente con personal de Salud en la Ciudad de México, en una semana más tendrán un panorama más claro para garantizarle al ciudadano que contará con el medicamento que requiere.

Imagen ilustrativa | En una semana las autoridades tendrán un panorama más claro para garantizarle al ciudadano el abasto de medicamento / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

De ahí que incluso en el tema de los quirófanos rodantes que se unirán a las Caravanas de la Salud, solo están a la espera de obtener los permisos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), y con ello poder comenzar con la operatividad del proyecto, que a la fecha es el único que se plantea a nivel nacional.