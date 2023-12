Falta de atención, principal queja de los ciudadanos en el IMSS e ISSSTE

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), están obligados, por ley, a tratarte con amabilidad y sobre todo brindarte un servicio con eficiencia, dignidad y respeto.

Sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que se quejan del servicio de los trabajadores.

En un sondeo realizado por El Sol de Durango, Andrea Banderas, ama de casa, señaló que durante la contingencia por Covid-19, las clínicas no permiten la entrada a las personas dejándolas fuera, por lo que tenían que esperar horas.

Cada vez son más los ciudadanos que se quejan del servicio de los trabajadores / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Añadió que en cuestión de las citas, los trabajadores dan de 10 a 5 minutos de tolerancia, sin embargo, si te pasas unos minutos, te cancelan la cita.

"La mayoría nos movemos en transporte público y muchas personas que son mayores están solos o sus familiares no las ayudan y ellos tienen que ir a veces desde muy lejos sin dinero para volver a regresar. En una ocasión un señor mayor no alcanzó a llegar y la recepcionista muy déspota le dijo que que la próxima tratará de llegar más temprano pero el señor le comentó que venía de canatlán y había pedido prestado para ir y no podía regresar después y solamente le dicen nímodo", agregó la entrevistada.

Asimismo, Andrea, dijo que el medicamento pocas veces lo dan completo y/o se encuentra en desabasto. Por lo que tiene que esperar a que haya nuevamente abasto de antibióticos.





Resaltó que el trato muy pocas veces es amable y considera que la mayoría de las veces atienden de mala gana.

"Parece como si te estuvieran haciendo un favor siendo que es una cadena, pues ellos nos necesitan a nosotros y nosotros a ellos y uno acude al seguro porque muchas ocasiones no hay posibilidades para ir a un médico particular", finalizó la entrevistada.

Por otra parte, Omar Ortega, empleado de una carnicería, dijo que los vigilantes son muy groseros y maleducados.

"Una vez fui al seguro y el vigilante no me dejo pasar porque no traía mi cartilla, y al momento de entrar a consulta, los doctores te arrebatan la tarjeta como si te hicieran un favor, es muy raro que haya trabajadores del sector salud que te traten con amabilidad". agregó.





Finalmente, Jimena López, también ama de casa, agregó que hasta el momento no ha tenido problemas con el servicio, y agregó que la atención médica le parece excelente.









¿Dónde puedo quejarme de un mal servicio del IMSS o ISSSTE?

Si deseas denunciar o imponer una queja, puede dirigirse al Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS. Ahí atenderán y darán trámite a las denuncias correspondientes.

También puedes consultar la página; https://sidec.funcionpublica.gob.mx o comunicarte vía telefónica: en el número 01 800 623 2323 opción 6, de 09:00 a 17:00 horas, en días hábiles de lunes a viernes