No es adecuado acreditar alumnos por decreto: Miguel Rubalcava

Al referirse al acuerdo formulado por la Secretaría de Educación Pública, que entre otros criterios, establece que “ningún alumno de nivel básico será reprobado”, el pedagogo Miguel Gerardo Rubalcava, opina que no se adecuado acreditar a todos los alumnos al siguiente nivel por decreto, porque se profundiza en una problemática latente en el país conocida como analfabetismo funcional, donde es clara la problemática en la que los estudiantes, incluso en niveles medio superior y superior, carecen de la capacidad para interpretar textos o incluso, realizar operaciones matemáticas básicas.

Y es que, el Diario Oficial de la Federación a través del acuerdo 11/06/22, que regula el ciclo escolar 21-22 que está por concluir, indica priorizar el interés superior de los niños y adolescentes, para que sigan sus estudios. En tal contexto, la SEP ordenó que ningún alumno de nivel básico sea reprobado.

Al abordar el asunto, Rubalcava Álvarez, aclara que se trata de un tema que siempre ha sido polémico, el plasmar una evaluación con números o con letras como en algún tiempo se hizo, realmente no refleja el avance que pueda tener un educando; “sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado otra manera de hacerlo”.

Lo que no me parece adecuado, precisó el especialista, es ese criterio de acreditar a todos los alumnos al siguiente nivel con el argumento de la pandemia; “se debe respetar sí, los avances que vaya teniendo el educando, pero en los casos que no reúnan el mínimo que planten los mismos planes de estudio, no es adecuado pasarlos de nivel”.

Sostiene que prevalece en el país una problemática latente; “desde hace tiempo es fácil observar las deficiencias que vienen presentando los alumnos. Lo vemos en el nivel superior, pero es la misma condición de quienes trabajan en media superior o en secundaria, sobre la serie de deficiencias que traen los alumnos desde primaria”.

El no reprobar alumnos, según la indicación de la SEP, ahondando los problemas que se presentan en el sector educativo respecto a las deficiencias citadas; “es muy observable por ejemplo, en el caso de las ciencias exactas como Matemáticas, las dificultades que tienen para desarrollar incluso operaciones básicas. En cuestión de Ciencias Sociales, en el campo de la historia, no conocen la de nuestro país y mucho menos la mundial”.

Todo esto –afirma- tiene que ver con este tipo de criterios y la otra cuestión es que ahora con la pandemia, se estuvo trabajando en línea o mediante WhatsApp; “aquí volvemos a un cuestión que ha sido un problema de toda la vida en el sector educativo y es el asunto relativo a que las escuelas no cuentan con los insumos necesarios para trabajar, como material didáctico. Hoy en día, no hay computadoras o tabletas, que son herramientas indispensables y en este mismo rubro, una de las dificultades vistas a nivel superior, incluso en el caso de la UPD, hay municipios que no cuentan con un servicio eficiente de internet y algunos no tienen lo recursos para tener ese medio”.

En esta parte, le ex director de la Universidad Pedagógica de Durango, subraya que no es posible abordar el asunto solamente a partir de una causa, sino de todo el contexto que tiene que ver con el poder brindar una educación de calidad, lo que implica que el educando y la escuela tengan lo mínimo necesario.

Desde luego también, esto tiene que ver con la formación de los docentes y los apoyos que se le puedan brindar al educando en casa; “toda la tarea educativa si bien es cierto que se desarrolla principalmente en la escuela, también requiere mucho del apoyo en casa”.

Sí es claro que la pandemia vino a evidenciar las deficiencias de la educación en el país, pero también es cierto que no se trata de una condición nueva, sino que viene de tiempo atrás, y que la cuestión de la evaluación siempre ha sido polémica, indicó finalmente Miguel Gerardo Rubalcava.

Con el acuerdo publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación dónde se establece que no se podrán colocar calificaciones inferiores a 6 y no se contará la asistencia como requisito. Ver con especialistas educadores cuáles son las consecuencias de aprobar a un alumno que no cuenta con los conocimientos necesarios para pasar al siguiente grado?

¿Es válido que basándose en la situación que aún se arrastra por la pandemia, se fomente la falta de conocimientos entre los menores?