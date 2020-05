No hay nada que celebrar este 1 de mayo: empresarios

DURANGO.- Ahora el desfile de trabajadores no es en las calles sino en oficinas de Conciliación y Arbitraje, sus demandas son laborales porque han sido despedidos miles de ellos en medio de la peor crisis que se tenga memoria. El sector empresarial reconoce y lamenta que no hay nada que conmemorar; el 1 de mayo ahora es el "Día sin trabajo", ya muchos empleados han alzado la voz no para pedir mejorar sus condiciones laborales, sino para solicitar alimento que llevar a sus familias.

De acuerdo con los registros históricos, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los "mártires de Chicago", así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos tras exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Desde entonces a la fecha en muchos países como México que también tuvo sus movimientos sindicales como el de Cananea y Río Blanco, se han celebrado desfiles de obreros para solicitar siempre que mejoren sus percepciones.

Hoy todo es diferente, el mundo vive una crisis sanitaria desde mediados del mes de marzo originada en China a raíz de un brote del mortal Coronavirus; pandemia que ha infectado a más de tres millones de personas y cobrado la vida a casi 235 mil 861, hasta ayer.

Al respecto reconoce el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial que este año, el Día del Trabajo es sumamente atípico, ya que llega en un momento de crisis económica en donde las empresas intentan subsistir y esto implica un impacto negativo en el número de plazas laborales.

“En Durango ya hemos visto escenarios complicados con empresas que son realmente emblemáticas y que necesariamente han tenido que bajar las cortinas porque es imposible sortear esta crisis generada por la alerta sanitaria del Covid-19”, sostiene el dirigente empresarial.

Reconoce que se han perdido fuentes de trabajo, tan solo en marzo de este año, el IMSS registró una reducción de 750 empleos y para abril el impacto fue mayor, y aunque no hay cifras exactas todavía, se calcula la pérdida de unos cuatro mil menos en todo el estado.

Por su parte el presidente de Coparmex Durango, Óscar Moreno Littleton, refiere que están cerradas en este momento 421 empresas, entre las cuales hay varias como un conocido hotel que ya no puede mantener su planta laboral. En tal sentido destaca el entrevistado que este primero de mayo no hay nada que conmemorar; es el "Día sin trabajo", se habrán perdido casi cinco mil empleos.

En Durango solamente en el mes de abril se sabe que han sido presentadas más de mil demandas laborales por despidos, en tal sentido el desfile de trabajadores ha sido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la demanda es por la pérdida de la fuente de trabajo.

Coparmex es consciente de la importancia que representa conservar las fuentes laborales, en tal sentido se ha solicitado al Gobierno federal que ponga en marcha el programa " Salario Solidario", pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

Los trabajadores y las empresas viven un momento desesperante, además habrá un decremento de la economía de un 7% según las estimaciones al final del año, puntualizó el líder del Centro Empresarial Durango.

“Este primero de mayo que ha sido un ‘Día sin trabajo’, es triste ver como el Presidente de la República sigue malgastando los recursos, haciendo de lado los reclamos de empresarios que piden apoyo para no dejar de trabajar y en consecuencia no afectar a sus trabajadores”, comentó Moreno Littleton.

Fue tajante en señalar el entrevistado que las empresas tendrán que responder demandas laborales e incluso liquidar empleados, pero qué harán cuando no encuentren nuevamente empleo para mantener a sus familias. Se corre el riesgo de un rompimiento de la paz social, miles de desempleados y aumentaría la inseguridad.