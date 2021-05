"No le tengo miedo a la vacuna anticovid", dice mujer embarazada

Adriana tiene 27 años de edad y tiene alrededor de 20 semanas de embarazo, y dice que en realidad no le preocupa tanto alguna posible reacción a la vacuna contra el Covid-19, confía en que si las autoridades sanitarias han dado luz verde para que se vacune, es porque es seguro.

Se trata de su primer embarazo y está nerviosa, será madre soltera, como lo fue también su madre Adelina, quien sacó sola adelante a ella y a sus dos hermanos varones menores que ella, los tres ya con grado universitario.

“Que bueno que también se vacune a las mujeres embarazadas y ojalá sea pronto, si he escuchado de gente que tiene reacciones, pero me imagino que han de ser pocos, espero no estar entre esos” añadió.

Local En Durango mujeres embarazadas se podrán vacunar contra la Covid

Adriana aún no sabe si su bebé será niña o varón, pero le gustaría que fuera niño, porque ya se imagina vistiéndolo de uniforme para llevarlo a la escuela, espera que pronto la pandemia termine, o que al menos vuelva la normalidad económica, pues al trabajar en un almacén de ropa y al haber menor actividad, teme que la despidan.

En días pasados, Sergio González Romero, Secretario de Salud del Estado, explicó que según los más recientes estudios internacionales en la materia, es oportuno que las mujeres a partir de la novena semana de embarazo, se vacunen ante el Covid-19 al ser muchos más los beneficios que los riesgos en su inmunidad, desde este día 12 de mayo, quedó abierta la plataforma en mivacuna.com, para la inscripción de mujeres embarazadas y puedan ser vacunadas en unos días.