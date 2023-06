No se deben descartar aviadores en otras dependencias: Benítez

"Es un monstruo la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), que bueno que se hagan esas acciones de revisiones de la plantilla, pero no nada más habría que checar esta Secretaría, habría que darle un vistazo a todas, porque en todas o muchas, de poquito chiquito, se pueden cocer habas", así lo declaró el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda, sobre el tema de aviadores y trabajadores no localizados en esa dependencia.

Te puede interesar: Detectan cédulas falsas, robo de cheques y decenas de aviadores en la SEED

Asimismo aplaudió la acción que emprende el secretario Adame Calderón al combatir a fondo las diversas problemáticas al interior de esta Secretaría, "pero debe haber más casos de los que anunciaron, hay que buscarle, además no estoy tan seguro, de que los que sí han cobrado, todos, todos estén realmente en su salón de clase o supervisión, o comisionados a tareas administrativas relacionadas con la educación o en los sindicatos, porque es una Secretaría tan grande que se diluye, se pierde cuando se quiere ayudar a alguien".

Comenzaron a caer los aviadores de la @SEED_Dgo; Gobierno de @EVillegasV detecta diversas irregularidades.



31 personas cobraban sin ejercer una labor, otros lo hacían desde E.U, además de evidenciar delitos como uso de cédulas falsas y robo de cheques.#AccionesConValor pic.twitter.com/zTOxEXuUjG — GobDgo (@gobdgo) June 19, 2023

Benítez Ojeda recordó que en una ocasión un subsecretario de Educación, Víctor Samuel Palencia quiso hacer algo similar y le costó el trabajo, "ojalá ahora Adame lo pueda lograr, nunca hay que cantar victoria, hay que estar revisando y revisando, luego les meten goles a los secretarios, los mandos medios, son a veces los que le mueven más a la nómina y el secretario ni se da cuenta".

Aunque es un acto de corrupción por parte de los supuestos trabajadores, cobrar sin trabajar, el diputado reconoció que por parte de las autoridades “hubo seguramente complicidad, desinterés, o interés de que se manejará así el sistema, de que cobraran de esa manera”, y aclaró, no me consta, pero seguramente sí hay complicidad de algunos exsecretarios.

Precisó que estas revisiones deben continuar durante todo el sexenio, y sobre estos primeros casos de aviadores, "quienes ya no fueron o ya no estuvieron, que se les de baja inmediatamente, porque no se les debe dar tanto tiempo, creo que les van a dar tres quincenas más, tienen que meterle más acelerador”.

🎤📹 En conferencia de prensa, dimos los avances, hasta el momento, del reordenamiento administrativo, en materia del combate a aviadores.



Para el gobierno de @EVillegasV, es fundamental regresarle a la @SEED_Dgo, su verdadera vocación, el servicio educativo.#EducamosConValor pic.twitter.com/i47AAd7zFI — Dr. Guillermo Adame Calderón (@guillermoadamec) June 19, 2023

Fue el pasado 19 de junio que en rueda de prensa el secretario de Educación en Durango, detalló la revisaron de 547 personas en la capital y la Laguna a quienes les cambió de pago electrónico a pago con cheque, de lo que derivó a detectar: 50 interinatos y permisos no aplicados; 31 personas que no se presentaron; 17 ubicados en la Casa del Jubilado, pero sin claridad en su estatus; ocho juicios laborales, de estos son seis bajas por exceso de faltas y dos casos de reinstalación.

Destacaron dos casos de personas viviendo en Estados Unidos que cobraban salarios como trabajadores, una incapacidad excedida en derecho, personas que no justificaron su permanencia, una cédula falsa, y cuatro casos de defunciones, donde alguien seguía cobrando.