Detectan cédulas falsas, robo de cheques y decenas de aviadores en la SEED

Al hacer entrega de un primer avance relativo al reordenamiento administrativo dentro de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), como parte del concepto denominado Estrategia de Combate a los Aviadores, el secretario Guillermo Adame anticipó que se ha encontrado de todo, muertos que cobraban salarios y otras prestaciones, robo de cheques, al menos una decena de “aviadores”, una cédula falsa, incapacidades excedidas, interinatos y permisos no aplicados, entre otros.

Dentro de esta primera entrega, Adame Calderón explicó que se revisaron 547 personas a las que se les cambió de pago electrónico a pago con cheque. De éstas, 198 corresponden a la Laguna y las restantes 349 al resto de la entidad.

🎤📹 En conferencia de prensa, dimos los avances, hasta el momento, del reordenamiento administrativo, en materia del combate a aviadores.



Para el gobierno de @EVillegasV, es fundamental regresarle a la @SEED_Dgo, su verdadera vocación, el servicio educativo.#EducamosConValor pic.twitter.com/i47AAd7zFI — Dr. Guillermo Adame Calderón (@guillermoadamec) June 19, 2023

De los hallazgos en Durango, destaca los 50 interinatos y permisos no aplicados; 31 personas simplemente no se presentaron; 17 más ubicados en la Casa del Jubilado que cobran, sin embargo no existen claridad respecto a sus estatus en la dependencia; existen ocho juicios laborales, de los cuales proceden seis bajas por exceso de faltas y en dos casos, se tendrá que dar la reinstalación.

Entre los hallazgos en Durango, se enumera también dos personas viviendo en Estados Unidos desde hace lustros y que cobraban salarios. Uno de éstos incluso tuvo el comedimiento de comunicarse a la SEED y pedir chanza para venir a firmar y regresarse a su trabajo en el vecino país del norte.

También, un incapacidad excedida en derecho; un aviador sin turno; siete personas que sí se presentaron, pero no justificaron su permanencia en la SEED. Quedan 189 en segunda etapa de verificación.

Por lo que corresponde a la Laguna, en su informe, Guillermo Adame habló de manera específica de nueve “aviadores”. Son 12 casos en segunda etapa de revisión. Luego, cuatro defunciones, de las cuales una está en investigación y tres en regularización. Cuatro jubilaciones. Ciento sesenta y nueva casos con permanencia justificada, una cédula falsa.

Destaca en la Laguna el robo de cheques por parte de personal de la Recaudación, donde se presume un contubernio con gente de la SEED. Hay tres denuncias por venta de plazas, con una orden de aprehensión.

El secretario de Educación explicó que los contenidos del informe prácticamente son la parte más visible, y subrayó, que es más que evidente que existen muchas más personas involucradas en todas estas irregularidades y que las investigaciones irán hasta el fondo, a profundidad, y en su momento se habrán de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción, que será la encargada de la indagatoria correspondiente.