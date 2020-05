No será mediante coerción que se controle a la población

No será mediante la coerción, mediante un policía detrás de cada ciudadano como vayamos a controlar esta situación; si la gente no toma conciencia si no entendemos que esto es real y que efectivamente está aumentando el nivel de contagio en Durango, pues no va a haber poder humano que lo logre, advirtió el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castrellón Garza, al referirse al incremento constante de la movilidad ciudadana en la capital duranguense.

Interrogado sobre el creciente número de personas en la calle en el contexto de la contingencia sanitaria, el funcionario estatal admitió la situación y expuso que se trabaja de manera permanente con el Sector Salud a fin de buscar las maneras de establecer un mayor control de la movilidad y evitar que siga incrementando el número de contagios.

De igual manera, reconoció que sí se han observado algunos esquemas a fin de endurecer las medidas preventivas, empero, reflexionó que en todo este marco, lo más importante será siempre la participación de los ciudadanos, de tal forma que quienes tienen necesidad de una movilidad, que lo hagan mediante los recomendaciones que el sector salud ha establecido, usando el cubreboca, sanitizandose constantemente, no viajar más de 2 personas en un automóvil, la sana distancia, en fin.

Reiteró sobre la importancia de permanecer el mayor tiempo posible en casa, porque esa va a ser la manera de estar seguros, alejados del virus, porque es claro que entre más salgamos y más contacto haya con el exterior seguramente aumenta nuestro nivel de riesgo de contagio.

No obstante, Francisco Javier CAstrellon fue específico al afirmar: “no será mediante la coerción, no será mediante un policía detrás de Cada ciudadano, como vayamos a controlar esta situación, porque si la gente no toma conciencia, si nosotros no entendemos que esto es real y que en efecto está aumentando el nivel de contagio, pues no va a haber poder humano que lo logre”.

Señaló que todas las naciones se han visto afectadas por esta pandemia, que países poderosos han sido doblegados ante los contagios; “por eso yo exhorto a la ciudadanía duranguense a que todos nos sumemos, que participemos y que por favor nos quedemos el más tiempo posible en casa”.