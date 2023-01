Obra del mercado Gómez Palacio no cumple especificaciones acordadas: Secope

Ana Rosa Hernández Rentería, la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango (Secope), estableció que conoce bien de las demandas de locatarios del Mercado Gómez Palacio respecto a la condición que presenta la obra efectuada en ese inmueble y aclaró que en efecto, se trata de trabajos inconclusos que no han sido recibidos por la dependencia, dado que no cumplen con lineamientos y especificaciones correspondientes.

Al abordar el asunto, la funcionaria estatal asentó que desde el primer día de la presente administración, y por instrucciones del gobernador Esteban Villegas, “hemos estado revisando minuciosamente cada uno de los proyectos que se tienen en esta Secretaría”.

Reveló que se han encontrado hasta ahora bastantes pendientes, cada uno revisándose a cabalidad, sobre todo entre lo que se reportó y el estado real que presentan.

A pregunta expresa, Hernández Rentería indicó que en el caso del Mercado Gómez Palacio, “estamos revisando que efectivamente se hayan realizado las obras que se tienen documentadas dentro de los planes de obra que se reportaron en 2019, 2020, 2021 y 2022”.

Agregó que en ese inmueble, si bien están presentes las rehabilitaciones, es necesario constatar que lo reportado coincida con el estado físico.

Reiteró luego que: “Conocemos bien la demanda de las y los locatarios del Mercado, por ello, esta administración ha mantenido contacto permanente con ese gremio”.

No obstante, subrayó, luego de las revisiones realizadas por el área técnica de SECOPE se han hecho observaciones al contratista.

Aseguró que la obra realizada no cumple con los lineamientos planteados, por lo cual no se ha recibido la misma, ya que no cumple con las especificaciones marcadas por la dependencia.