Odontólogos de Durango piden ser vacunados contra la Covid-19

Los odontólogos buscan que las vacunas contra la Covid-19 también les sean aplicadas de manera inmediata, ya que el riesgo de contagio es muy alto y la propagación mayor al tener contacto directo y diariamente con personas infectadas que son asintomáticas, declaró el director de la Facultad de Odontología de Universidad Juárez del Estado de Durango, Gamaliel Ortiz Sarabia.

Reconoció el alto riesgo de los médicos que están en la primera línea de atención a los pacientes con Covid-19, por lo que se le da prioridad en la aplicación de la vacuna contra ese padecimiento.

Dijo que en el caso de los odontólogos, también se encuentran en un alto riesgo de contraer la enfermedad, pues diariamente tienen contacto con la saliva de los pacientes, de quienes en muchos de los casos desconocen si están contagiados y por ser asintomáticos no es posible darse cuenta.

Expresó que le han solicitado al rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, gestionar ante el gobernador José Rosas Aispuro Torres, para que también los odontólogos sean incluidos en la primera remesa de vacunas.

“Sabemos que el ordenamiento presidencial se tiene que acatar a cabalidad, sin embargo, el propio Ejecutivo federal debe de darse cuenta de la necesidad que tenemos quienes nos dedicamos a odontología, pues además de ser contagiados podemos ser portadores sin darnos cuenta que estamos enfermos. La otra opción es no atender a los pacientes que no traigan un certificado médico que los avale de que no están enfermos para que de esa manera puedan ser atendidos”, finalizó el director.