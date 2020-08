Ofrece el PRI sus oficinas para clases

“Este regreso a clases no será igual para todos, lamentablemente hay comunidades enteras donde niñas y niños no cuentan con televisión y mucho menos con una computadora con acceso a Internet. El reto es tan grande, que requiere de la solidaridad de todos”, señaló el presidente estatal del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, al informar que a nivel nacional este instituto político puso a disposición del Gobierno de la República 300 espacios para atender las principales necesidades de niños que regresan a clases y no cuentan con áreas adecuadas, en el marco de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

En este sentido, precisó que sólo el 5% de estudiantes de bajos recursos cuentan con equipo de cómputo, “un dato que no le preocupa al Gobierno de Morena en el inicio de clases. Semanas antes, en el PRI propusimos poner la Educación PRImero con soluciones a estas necesidades”.

Por lo anterior, dijo, el Revolucionario Institucional dispuso que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Salud, puedan instalarse “salones seguros” en los auditorios y explanadas de Comités Directivos en zonas vulnerables, para aquellos alumnos que no cuentan con televisión o acceso a internet, atendiendo en todo caso las medidas necesarias para salvaguardar la salud.

Asimismo, Benítez Ojeda declaró que el PRI se comprometió a sufragar los costos de infraestructura, internet y equipo. “Sin embargo, somos conscientes de la importancia que tiene la intervención directa de las autoridades federales, por lo que exhortamos a ambas secretarías a atender a este llamado de auxilio social para quienes más lo necesitan”, recalcó.

Finalmente, llamó a nombre del PRI y de nueva cuenta, al gobierno federal a apoyar a los padres de familia con un bono educativo, para cubrir los gastos de la educación en casa, que serán 500% más elevados. Cabe destacar que en semanas previas, el PRI ya había propuesto que entre las políticas públicas se incluyera “entregar tablets a los estudiantes, con libros de texto precargados, para que tengan las herramientas necesarias y realmente puedan aprender desde casa”.