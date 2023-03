Operación mochila debe realizarse desde casa: Miguel Villanueva

“Operación mochila no es lo que sucede en las escuelas, operación mochila debe suceder desde la casa que es donde debe haber mucha responsabilidad”, enfatizó el presidente de la Asociación de Padres de Familia en el estado, Miguel Ángel Villanueva Ruano.

Explicó que dicho programa se ha perfeccionado y ahora esta bien planteado para evitar demandas ante Derechos Humanos.





Agregó que existe controversia en algunas padres de familia por el porqué de revisar la mochila, y enfatizó que aun no se han dado cuenta de la importancia que es que un menor no lleve elementos que no necesita a la escuela, pues finalmente se va a proteger a él y demás alumnos.

Añadió que en las instituciones educativas se debe tener una cultura de paz al interior.

Villanueva Ruano dejó claro que la asociación que dirige pidió que los adultos no deben meter la mano a la mochila, sino que el propio alumno vacíe sus pertenencias para no infringir ninguna regla y solo detectar lo que no es necesario, en caso de encontrar algún elemento, “sin hacer ruido quien tenga cosas que no debe llevar, se le llamará en privado junto a sus papás para hacer compromisos”, puntualizó.

Para finalizar el presidente de la asociación enfatizó que el primer punto de Operación Mochila inicia en el hogar con la supervisión.