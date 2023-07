Pagan más impuestos medianas y pequeñas empresas por falta de asesoría

Las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la carga fiscal, les puede representar el 55 por ciento del ingreso, afirmó el presidente del Colegio de Contadores Públicos, Noel Berúmen Bracho, quien argumentó que les hace falta mayor planeación para cumplir con las obligaciones tributarias y patronales sin que les represente una carga impagable.

Destacó que el empresariado principalmente de las medianas y pequeñas empresas no tienen la capacidad para tener una nómina ordenada, es decir que no pueden deducir el sueldo y esto les representa pagos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), pues Hacienda considera que ese desembolso fue utilidad y no pago de nómina, por lo que se vuelve gravoso para el empresario.

Los empresarios necesitan de la asesoría de profesionales para que puedan enfrentar de la mejor manera las obligaciones tributarias. El empresario solamente se dedica a generar el ingreso y descuida la planeación administrativa en costos y fiscal.

Los empresarios se preocupan por generar ingresos para pagar la nómina y pagar los impuestos sobre nómina, la cual para el presente año el estado lo incrementó.

Dijo que los empresarios en este 2023 están soportando una sobrecarga de impuestos muy fuertes, como es el caso del pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se incrementó ante el alza al salario mínimo y esto provocó una inflación que para fortuna ya se controló y está disminuyendo.

El empresario tiene el reto de poder pagar el costo de nómina y las contribuciones fiscales, sin embargo, si no existe una planeación de las obligaciones fiscales y patronales que tienen van a presentar problemas financieros.

Manifestó que la implementación de impuestos por parte del estado y del Gobierno federal, también provocan un encarecimiento en las materias, como es el caso de las viviendas en donde ahora con el impuesto ecológico encarece el costo de los materiales como es el caso de la arena, la piedra, la grava.

Berúmen Bracho resaltó que al empresario la carga fiscal y el pago de nómina le representa hasta el 55 por ciento del total de sus ingresos, e incluso pudiera ser mayor considerando que algunas personas morales llegan a repartir la utilidad con los socios los cuales también tendrán que pagarle al SAT.

Comentó que el empresario local registró problemas financieros, por lo que tuvo que solicitar prorrogas de pago tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Infonavit, lamentablemente el SAT no quiso dar prorrogas a los empresarios y provocó que el empresario solamente sobreviviera principalmente en los años de la pandemia.

En estos momentos el empresariado apenas se recupera de hacer pagos que tenía pendiente de impuestos, así como el pago de cuotas obrero-patronal.

Hizo un llamado a todos los pequeños y medianos empresarios a que busquen la asesoría del Contador Público que les pueda ayudar a sobrellevar la carga fiscal y buscar que los saldos sean positivos. La falta de asesoría de profesionales puede implicarles un fuerte gasto, cuando en realidad el costo de honorarios son muy accesibles.