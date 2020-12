Pagarán a maestros el próximo 29 de diciembre

El secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, pidió al magisterio comprensión en los tiempos de pago, ya que de no haber el apoyo por parte de la federación, el correspondiente a la última quincena será hasta el próximo 29 de diciembre.

El funcionario estatal explicó que el magisterio cuenta con toda la empatía y comprensión por parte del estado, en la legítima demanda en torno a las prestaciones laborales, y acotó que los pagos postergados obedecen a dos condiciones fundamentales: la primera, que tradicionalmente el presupuesto en materia educativa se presentan de manera deficitaria, es decir, que el Gobierno del Estado cuenta con un apoyo al final de ejercicio por parte de la federación.

Agregó que el estado destina 53 centavos de cada preso de sus ingresos al gasto educativo, por tanto el Gobierno federal lo compensaba al fonalizar el año, mismo que a la fecha no ha sucedido, “ pero no con esto queremos decir que no ocurrirá, se tiene la expectativa que así será, apelamos a la solidaridad y acompañamiento del Gobierno federal”, dijo Flores Ávalos.

Indicó que en segundo término, se encuentra la baja de recaudación debido a la pandemia, problema que no es imperativo de Durango, sino a nivel mundial, "los compromisos se cumplirán, independientemente si la Federación apoya o no” enfatizó.

Explicó que el.pago de la primera quincena de trabajadores y jubilados, así como los aguinaldos se cumplió con puntualidad, pero el bono extraordinario, el cual es una prestación adicional, se dio con retraso de algunos días y la última quincena que se pagaba por adelantado junto con la primera, no se ha depositado, es por ello que el Gobierno del Estado ha puesto sobre la mesa que esta se pague el día que se debe pagar, es decir, el último día de diciembre.

El secretario general dejó claro que dicho tema se puede resolver con diálogo y compromiso, “el gobierno está en la disposición de sacar adelante dichos compromisos”.