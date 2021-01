Panorama alentador para empresas exportadoras en Durango

Empresas exportadoras tienen una gran demanda, mientras que las pequeñas o medianas que viven del consumo interno se encuentran en una situación económica difícil, con dificultades para sobrevivir y con un mínimo de trabajadores, indicó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Magdalena Gaucín Morales.

Indicó que el porcentaje de empresas industriales es bajo, apenas llega al 20%, pues el otro 80% son las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).

El consumo interno se encuentra detenido, aunque se tuvieron índices buenos como en el mes de noviembre, no hay una constante que indique el crecimiento que se va a tener o determinar el comportamiento del mercado, lo que afecta a las empresas que dependen de eso.

La presidenta de Canacintra expresó que la situación es alarmante porque no se ve una pronta recuperación económica, y el tema de salud aún no se ha superado, pues se piensa que con un gran porcentaje de personas vacunadas podría darse una mayor apertura de la economía, sin embargo este aún no se tiene.

Dijo que falta una logística y planeación en cuanto a la vacunación, porque quizá se esté tomando como tema político y no de salud, lo que preocupa a nivel nacional.

A las empresas de la frontera les interesa obtener las vacunas para sus trabajadores y que se pueda dar esa recuperación, en cuanto se den los permisos para obtener la gama de vacunas de las diferentes farmacéuticas.