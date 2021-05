Partidos políticos deben elevar el nivel de debate en campañas: Héctor Flores

La sociedad duranguense debe pedirle a partidos políticos y candidatos que eleven el nivel de debate durante la actual campaña electoral para no caer en revueltas que no aportan algo positivo, como el reciente ataque a personal del DIF, destacó el secretario general de Gobierno, Héctor David Flores Avalos, al puntualizar que la entrega de apoyos a grupos vulnerables no se puede detener y sobre todo porque hay cumplimiento de la ley.

Así se refirió en relación a un comunicado emitido por parte de la alianza PT-Morena, donde dejó en claro que este asunto habrá de llevarse a los más altos niveles porque no puede permitirse lo que sucede en Durango, “los procesos legales deben desahogarse ante las instancias competentes”, insistió.

Dejó en claro el interés que tiene Gobierno estatal para que este proceso electoral se lleve a cabo de manera pulcra, especialmente porque los programas sociales que están en curso cumplen con toda la parte legal, además de satisfacer las necesidades de varios sectores de la población.

Este gobierno lo único que hace es trabajar en beneficio de la gente, pero si en algún momento se decide reprogramar la entrega de los apoyos sería con el interés de satisfacer las demandas de quienes lo necesitan.

Asimismo el funcionario estatal indicó que en Durango está garantizada la seguridad de los candidatos, no se ha hecho algún señalamiento específico de manera formal. Aunque la preocupación de este gobierno es en mantener un escenario de concordia y equilibrio para que las elecciones lleguen a buen término.