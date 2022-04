Paty Flores dialoga con locatarios del mercado "Gómez Palacio"

La falta de ingreso económico suficiente, trabajos mal pagados y la deficiencia en los servicios, son las principales demandas que se le presentan en sus recorridos diarios a Paty Flores, candidata a la gubernatura de Durango por Movimiento Ciudadano (MC), quien recalcó el hartazgo de mucha gente porque en la entidad desde hace más de 100 años "no pasa nada".

Así lo señaló durante entrevista momentos antes de iniciar su caminar al interior del mercado "Gómez Palacio" de la ciudad de Durango, donde acudió para conocer el sentir de los locatarios y escuchar sus planteamientos para incluirlos en el proyecto de trabajo.

Te puede interesar: Movimiento Ciudadano busca una nueva forma de hacer política

"Y es que los duranguenses reclaman un verdadero cambio, ya están cansados de que no pase nada luego de que el PRI ha gobernado por más de 100 años y lo peor es que los candidatos contrarios pertenecen al viejo sistema; ambos son priistas y por ello no representan garantía de que las cosas vayan a cambiar también", puntualizó.

Ayer cerramos así el tercer día de la campaña. 🍊💪🏼



¡Gracias por recibirme! pic.twitter.com/FSjomefvW7 — Paty Flores Elizondo (@Paty_FloresE) April 6, 2022

Insistió en que actualmente hay muchas necesidades, "a la gente no le alcanza con lo que ganan para llevar el sustento diario a sus hogares. Ya la urgencia de un cambio es por el hartazgo de no crecer, falta dinero y lo peor es que están haciendo promesas que no cumplirán", dijo.

Finalmente destacó que desde el inicio de campaña el domingo pasado, las personas la han recibido muy bien, le hacen saber en la calle que ya están cansados del mismo sistema donde "no pasa nada".