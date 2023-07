Pequeñas y medianas empresas deben buscar la certificación: CCE

La falta de certificación en las pequeñas y medianas empresas les impide “anclarse” o ser proveedores de las grandes empresas y esto ocasiona que en Durango haya periodos en que las empresas tengan que frenar su producción y con ello el desarrollo económico de todos y de esa forma no se puede aspirar a ofrecer mejores salarios, declaró Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La titular de la CCE señaló que necesita que las medianas y pequeñas empresas se capaciten para que pasen de ser empresas informales a empresas de procesos en donde obtengan certificaciones que les permita anclarse a las inversiones que llegaran a Durango.

Imagen ilustrativa / La titular de la CCE señaló que necesita que las medianas y pequeñas empresas se capaciten / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

"No podemos aspirar a un mayor desarrollo cuando las empresas por diferentes razones dejan de trabajar temporalmente. En las próximas estadísticas de Inegi se podrá observar como algunas empresas disminuyen su producción o simplemente detienen la actividad laboral de forma temporal", agregó.

Explicó que los meses de junio y julio son considerados como muy buenos, pero viene septiembre en donde tienen una caída y posteriormente en octubre la producción en las empresas se incrementa, pero nuevamente en noviembre vuelve a caer la producción y diciembre es un mes “muerto” porque es fin de año.

Imagen ilustrativa / De esa forma podrán aspirar a ser proveedores de las grandes empresas y producir a mayor escala | Foto: archivo | Foto Lulú Murillo | El Sol de Durango

"Nosotros como empresarios tenemos que entrarle al tema en donde permanezcamos en una continua ascendiente que no se presenten esos altibajos en la producción, que siempre podamos mantenernos arriba. La gran mayoría de los empresarios tienen esos altibajos y así no se pueden sostener las empresas y no pueden aspirar a un crecimiento porque cada sector presenta bajas y altas”. agregó la titular.

Finalmente dijo que los empresarios tienen que trabajar en acciones que siempre vayan hacia arriba y que la demanda de empleo la puedan atender en las diferentes actividades formales, por lo que necesitan apostarle a la certificación.