Pide gobernador a policías no reprimir manifestaciones el 8M

Ante la conmemoración del Día de la Mujer este próximo viernes 8 de marzo y la concentración que se registra cada año en las calles del Centro Histórico de la ciudad de Durango, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, se dijo respetuoso de las manifestaciones que se llevan a cabo para visibilizar la lucha de las mujeres, por lo que pidió a las corporaciones policiacas abstenerse de involucrarse en actos de represión.

Te puede interesar: Marcha del 8M si será separatista

Pidió a las corporaciones que participan en la seguridad estar solo de manera vigilantes para evitar cualquier incidente de gravedad o fuera de normal, pues como en cada año “seguramente habrá pintas, digo a los gobiernos nos gustaría que no pasara, pero yo apelo a que la misma gente tome su criterio”, comentó el mandatario estatal, al referir que no habrá represión ante estos hechos.

De ahí que abogó al criterio de cada participante ya que se trata de monumentos históricos que se lastiman, “quieran que no cada vez que entran a limpiarlos aunque entran expertos que el INAH diga, se van lastimando poco a poco por los edificios coloniales”, comentó Villegas Villarreal, quien aseguró que si bien a ellos como gobierno les encantaría que no hubiera pintas, también reconoce los motivos por los que sucede esta situación “también nos encantaría que no hubiera violencia contra la mujer”, comentó.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Por lo que en un respeto al movimiento, por parte del Ejecutivo estatal no habrá ninguna autoridad que las reprenda o limite a menos que llegue a pasar algo en donde se vean en la necesidad de interferir.

Se enfrentan feministas y policías municipales durante la marcha del 8M 2023 en Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Reconoció que el año pasado todo estuvo bajo control y lo único que alteró la situación es que se pusieron algunas vayas, y eso enojó a quienes protestaban.

Local Entrega El Sol de Durango el primer Premio Mujer Duranguense del año 2024





Ante el constante aumento de feminicidios en la entidad, y las cifras alarmantes, aseguró que se trata de un tema complejo, cuya violencia se encuentra incluso al interior de la misma familia, por lo que a las autoridades les toca trabajar en el esclarecimiento de los hechos y que se castigue a los responsables, a fin de que estas cifras disminuyan.