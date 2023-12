Piden a la Santa Muerte por salud, trabajo y bienestar familiar

Desde hace más de 20 años existe en el Excuartel de Durango una capilla dedicada a la Santa Muerte, espacio que visitan alrededor de 200 personas por día, se trata de seguidores que van en agradecimiento o con una petición en mente para que los ayude.

Es el caso de Lucero Reyes, una joven madre de familia que desde hace aproximadamente 15 años es devota de la Santa Muerte, a quien visita en este espacio de la Zona Centro cada inicio de mes, y a quien incluso le tiene un altar en su casa.

“Nos ha dado lo necesario, nada malo”, expresó Lucero Reyes, quien es devota desde hace aproximadamente 15 años | Foto: Perla Rodríguez Contreras | El Sol de Durango

“Ya tengo varios años, y mes con mes venimos aquí. Es muy buena gente, nos ha dado lo necesario, nada malo. Le pedimos de salud, trabajo, por mi matrimonio, mi familia, mis hijos, de todo un poco”.

Según cuenta Lucero para El Sol de Durango, ella conoció de la Santa Muerte derivado que algunos de sus familiares también son devotos; así se fue enfocando a ella, “una que otra persona de la familia, no toda”.

Contó que en su casa cuenta con un altar con la Santa Muerte, donde no falta su vaso de agua, veladora, una manzana; y también llega con algo para dejarle en la capilla.

Lucero Reyes, de 30 años de edad, reconoció que aunque muchos ven como que es mala, todo depende de las creencias. “Ya cada quien que se vaya acercando a ella la va conociendo o estando con ella”.

Pero, advirtió que la Santa Muerte es celosa, pues cuando alguien ya no quiere ser devoto, o la deja de lado, “ella empieza a hacer travesuras”.

“Si está con ella, y de repente ya no, ella se podría decir que hace sus travesuras como tirar cosas, que no le acepte la veladora y la apague a cada rato, cosas así”. En lo personal sí ha tenido experiencias en este sentido, pues “la veladora me la acababa a cada rato, y más cosas”.