Piden diputados a duranguenses evitar viajar a Zacatecas

“Lo hemos visto no hay garantía, no hay seguridad, debemos tratar de evitar no viajar a Zacatecas, porque la carretera esta peligrosa, lo tenemos que entender y aceptar", así lo manifestó la diputada de Durango por Morena, Sandra Amaya, sobre la situación de hechos de inseguridad que se han presentado en el estado vecino.

Apuntó “no es bueno, las mismas autoridades de seguridad recomiendan no transitar”, y aunque la parte del estado de Durango y la ciudad, está protegido, fuera del estado rumbo a Zacatecas es preferible evitar esa ruta.

Imagen ilustrativa

La diputada reconoció que la Guardia Nacional de momento tiene presencia allá, pero indicó que puede catalogarse como un sitio de guerra y reiteró “no hay que visitarlo ahorita”, coincidiendo también con los pronunciamientos de la Iniciativa Privada de Durango, quienes también han realizado diversos señalamientos y afectaciones en su actividad económica.

El pasado martes, se dio a conocer la información oficial de que civiles armados agredieron a elementos de la Guardia Nacional, al momento de realizar recorridos de seguridad en la comunidad de El Arenal, de Zacatecas, hecho que provocó el cierre parcial de la carretera federal 45, que comunica a los municipios de Sombrerete y Fresnillo.