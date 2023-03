Por incumplimiento de pago Durango quedó fuera de la Panamericana

La causa que Durango no sea parte este año de la Carrera Panamericana es porque el pasado Gobierno Estatal les quedó a deber dos millones y medio de pesos, indicó el gobernador del estado, Esteban Villegas Villareal.

Expuso que la administración actual se enteró hace unos días de la noticia, cuando vieron que la ruta no incluía al estado.“A mi me tocó como alcalde traer la carrera, tengo buena relación con ellos, me sorprendió la notica”, dijo el mandatario estatal.

Subrayó que el Gobierno Estatal anterior hizo compromisos y el el año pasado no cumplieron en el tiempo, “andan molestos, nosotros estamos en la mejor disposición, no podemos quedar mal como estado, imagínense, es por una deuda, bueno eso nos brinca diario”, comentó.

Añadió que los 2 millones y medio de pesos que se adeudan no es el monto fuerte, pero el hecho de no pagar fue lo que molestó a los organizadores, ya que el estado se comprometió y no pudo cumplir.

Villegas Villareal fue claro que este año será complicado que la Carrera esté en la entidad, “es muy lamentable”, enfatizó.

Para finalizar subrayó que recuperará la Carrera Panamericana, pues Durango es un gran atractivo para los pilotos, ya que les encanta manejar por las carreteras de la entidad sobretodo en el tramo conocido como "El Espinazo del Diablo”.