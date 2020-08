Posible alianza de PRD con PRI y PAN: Lazalde

El recientemente nombrado presidente del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) Miguel Ángel Lazalde, no descartó que pudieran realizar una alianza con Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido Acción Nacional (PAN) no podemos permitir más decisiones autoritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que el PRD a nivel nacional, está visualizando la posibilidad de crear una alianza con el Partido Acción Nacional, con el propósito de lograr un equilibrio en el país, no es posible que una sola personas, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador” este decidiendo de manera autoritaria el destino de todos los mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no está haciendo las cosas bien, no queremos ni le deseamos que haga mal las cosas, queremos que así como a él también al gobernador del estado de Durango le vaya bien, porque de esa manera el ciudadano tendrá una mejor modo de vida.

Miguel Ángel Lazalde, expresó que el presidente AMLO no está tomando en cuenta a los legisladores, por ello queremos lograr una mayor cantidad de curules con lo cual podamos generar un equilibrio y se tomen las mejores decisiones para todo el país.

El entrevistado, Miguel Ángel Lazalde Ramos, expresó que aún no definen si crean una alianza o no, sin embargo se está dialogando con los actores políticos porque no se puede hacer una alianza nada más porque sí, tenemos que coincidir en lo que se quiere para México, darle resultados a la población.