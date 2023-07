En el caso de Durango, la mayoría de unidades de procedencia extranjera que circulan, se utilizan para el trabajo del campesino, de los productores, maestros, trabajadores, comerciantes y asalariados, es positivo que se amplié el plazo de regularización tres meses más, solo que se tiene que hacer el llamado a que la gente acuda, indicó el diputado local, Ricardo López Pescador.

Asimismo destacó que Durango es el único estado no fronterizo que se encuentra dentro de este programa de regularización, pero del que se amplía el plazo, porque no se cumplen las metas, pues la gente no está acudiendo, "al menos nosotros desde el Congreso del Estado, aplaudimos esta determinación del Gobierno Federal".

Imagen ilustrativa| Positivo ampliar plazo para regularización de chocolatos, señalan diputados / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Hay un registro de cuantos autos puede haber en el país, es una evaluación cada tres meses, por eso se dan cuenta de que no están acudiendo, cuando la regularización les da certeza de su patrimonio, le dan seguridad a sus familias sobre su patrimonio, mientras que al Estado le da la posibilidad de darles unas placas, una identificación para el tema de seguridad, y la tenencia de su vehículo.

"Si se amplía cada tres meses este proceso, es definitivamente porque no están acudiendo, a pesar de que tanto el Gobierno del Estado, como los gobiernos de cada municipio, tienen módulos cercanos, no se puede decir que está difícil, porque el acceso al trámite es sencillo", apuntó.

Imagen ilustrativa| Positivo ampliar plazo para regularización de chocolatos, señalan diputados / Foto: archivo | El Sol de México

Fue la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, que durante una conferencia mañanera del presidente, detalló que el programa para regularizar automóviles extranjeros que terminaba el pasado 30 de junio, se iba a extender 90 días más debido a que muchos ciudadanos aún no han accedido a este beneficio, y se encuentran en lista de espera.

Son 16 estados de la República los que aplican en este programa de regularización que dio inicio en marzo de 2023, y que a la fecha registra 1.58 millones de vehículos regularizados de 156 módulos instalados, trámite con el que se ha recaudado poco más de 3 mil 951 millones de pesos.