Preocupa el trasfondo del cierre del restaurante de Pensiones: Roberto Gamiño

Independientemente del trasfondo del cierre del restaurante el Agave de la dirección de Pensiones del Estado de Durango, que tiene que ver indudablemente con malos manejos y la incapacidad de Mario Garza para reavivar un negocio bien acreditado, "en un hecho que se añade al cierre de las tiendas, de las farmacias y de la funeraria, ahora lo más preocupante es que, ante esta crisis que vive el Gobierno del Estado, mañana nos salgan con que ya no hay con qué pagar los montos de las pensiones de algunos 6 mil trabajadores en retiro".

Así lo advirtió Roberto Gamiño Valles, miembro del Consejo Magisterial de la Sección 44 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien de entrada lamentó la postura que ante esta circunstancia asumen los dirigentes de la Sección 44 del SNTE y del Sindicato de los Tres Poderes, quien han hecho mutis ante lo que está ocurriendo.

Gamiño Valles afirmó que “todos sabemos que Pensiones fue la caja chica del Gobierno del Estado durante muchos años, y que ahora con la crisis financiera que padecen todas las dependencias, se va a pique y la solución más sencilla es cerrar, cuando se trata de un negocio acreditado y rentable”.

Reveló que la Secretaría de Seguridad Pública solamente, mantiene un adeudo del orden de los 18 millones de pesos por el abasto de alimentos durante mucho tiempo al personal de la dependencia; “cómo no va a quebrar si el mismo Gobierno debe y no paga”.

Cierra el restaurante de Pensiones de Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El vocero de la Sección 44 del CNTE, fue insistente al mencionar el nombre de Mario Garza, como el responsable de la situación de cierre del Agave y anticipó que, además de tomar las oficinas de Pensiones este miércoles 5 de julio a primera hora, redactarán un documento dirigido al gobernador Esteban Villegas, exigiendo la destitución de este funcionario, pero también, la petición de que analice el perfil y capacidades de las personas que tiene en las dependencias.

De igual forma, dijo, vamos a proponer al Gobierno del Estado, que si no están capacitados para administrar correctamente negocios como el Agave, “que nos lo dejen a nosotros, que no solamente tenemos las capacidades docentes en las aulas, sino que vamos a demostrar que también podemos conducir no solamente el restaurante, sino también el panteón y la funeraria, que deben rehabilitarse para bien de los 18 mil trabajadores dependientes de Pensiones”.