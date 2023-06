Se registra otro asalto en la supercarretera Durango-Mazatlán (VIDEO)

Hace tres días, de nueva cuenta, se registró un asalto en la supercarretera Durango-Mazatlán, el cual fue captado por una persona que circulaba por dicha autopista; por lo que los empresarios exigen a las autoridades resolver la situación.

No ha cumplido la Guardia Nacional con el compromiso de brindar operativos en la carretera Durango-Mazatlán, donde se siguen presentando robos, informó Eduardo Rodríguez Gálvez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en esta entidad.

🚨 Se registra otro asalto en la supercarretera Durango-Mazatlán; quedó captado en #video



Recordó que apenas la semana pasada se tuvo una reunión de empresarios con Caminos y Puentes Federales (Capufe), con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el único compromiso que se logró fue que al menos la Guardia Nacional, les comentó que se iban a tomar acciones de manera inmediata, lo cual no ha sucedido.

“Desafortunadamente sigue habiendo hechos lamentables, si bien no hay víctimas mortales, sigue habiendo robos como lo vemos en un video de hace tres días”, dijo.

Ante esta situación el equipo de Canacintra está buscando una reunión con Guardia Nacional este mes de junio; para exhortarle la presencia en la zona a Mazatlán, Durango y Zacatecas, se necesitan respuestas, para evitar que siga incrementándose la inseguridad.

“No hay respuesta, no la vemos, quisiéramos haber visto más presencia, la gente que sigue saliendo a las carreteras no lo ha visto, todo sigue igual, mi equipo de Canacintra sigue buscando esa reunión para que nos digan donde estamos parados, a ver si está dentro de su competencia o que vamos a hacer, porque sin caer en exageraciones, no hay quien se anime a oscuras agarrar un tramo de carretera así”, señaló el presidente de Canacintra.

Eduardo Rodríguez Gálvez, resaltó que esta situación de inseguridad donde más afecta es en la competitividad, porque los productos se están encareciendo o algunos escaseando para la industria de la transformación.

Reiteró que ya había un compromiso de Guardia Nacional de más operativos en la zona, el equipo de Canacintra acudió a verificar y todavía no hay mayor presencia, o más operativos, y por ello se solicitó una nueva reunión.

“Queremos escucharlos, quizás sea una mala percepción de nosotros, pero lo que es una realidad es que los asaltos siguen, así como lo acabamos de ver en un video”, resaltó.