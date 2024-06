Presenta Esteban plan de rescate a derechos laborales del magisterio

El gobernador Esteban Villegas Villarreal presentó el Plan de Rescate a los Derechos Laborales del Magisterio Estatal, que implica acciones que permitirán ahorrar 702 millones de pesos, mismos que se destinarán a pagar pendientes que venían arrastrando los docentes desde administraciones anteriores, como sus seguros de vida y deudas con financieras.

Y es que la Administración actual recibió una Secretaría de Educación con condiciones económicas dramáticas derivado de 10 mil laudos perdidos por pagos de quinquenios, falta de pagos por varios años a los seguros de vida, incremento excesivo de plazas de maestros (mil 500), compensaciones ofensivas para el ciudadano, robo a terceros institucionales (financieras, mueblerías y más, así como robos a las cuotas sindicales, lo que hacía difícil liquidar temas pendientes con los maestros del estado.

Es por ello que el mandatario estatal presentó todo un Plan de Rescate a los Derechos Laborales del Magisterio, que implica la reducción de 100 plazas, el traslado de otras 400 a la Federación y la no sustitución de aquellas por jubilación, defunción, renuncia y otras causas; bajar los sueldos ofensivos y el combate a los aviadores. Con ello se tendrán ahorros del orden de 702 millones de pesos.





Gracias a esta estrategia, se iniciarán los pagos de seguros de vida y hasta las deudas a financieras, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales del personal del magisterio estatal y por ende, mayor bienestar para ellos y sus familias.

El Ejecutivo Estatal, señaló que es algo con lo que no deberían estar lidiando los maestros, pero reiteró que esto ya no se va a detener. Aunque los adeudos con los docentes no correspondieron a su Administración, pidió disculpas a nombre del Gobierno del estado a los familiares que no les han pagado su seguro de vida y que tenían años esperando; “era dinero de las personas que se nos adelantaron”, expresó.

Se hará un esfuerzo importante para que al terminar su mandato se cumpla al cien por ciento con las secciones 12 y 44, de resolver todos los problemas del Magisterio y poder decir, “cumplí, estamos en ceros, no les debemos nada y que el próximo gobierno pueda entrar con una carga mucho menos que esta”, señaló.

El líder sindical del SNTE Sección 44, Efrén Estrada Reyes, enfatizó que desde que llegó Esteban a la gubernatura, jamás se ha dejado de pagar prestaciones, ni ningún otro fondo; recalcó que ha sido difícil, pero siempre ha trabajado para dignificar su profesión; “siempre atento, gestionando en tiempo y forma, además se cumplió con el pago de aguinaldos, confiamos en Esteban Villegas y todo su equipo”, manifestó.

Por su parte el secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, recordó como desde el inicio de la Administración, se impulsó un programa de reordenamiento y se empezaron a dar de baja a los aviadores, se disminuyeron altos salarios, además, se lograr el respaldo a los planteamientos del SNTE nacional para impulsar un rescate al sistema educativo estatal.