Presenta regidora de Durango proyecto "Tu voz en movimiento"

“Todas las obras deben estar centradas en el bienestar” de la ciudadanía, porque esa es la máxima del urbanismo, centrarse en el contexto de la salud, está comprobado que las áreas verdes influyen de manera positiva en la salud mental, argumentó la regidora Martha Palencia, en rueda de prensa para presentar su proyecto Ciudadano, “Tu voz en movimiento”, con iniciativas para mejorar el urbanismo y al mismo tiempo la calidad de vida de las familias.

Indicó “el hecho de que existan espacios verdes en la ciudad, es básico para influir en la salud mental, en las ciudades donde existen más áreas verdes, se registran menos problemas psiquiátricos y psicológicos y por ello menos venta de medicamentos controlados”.

La regidora destacó que los fraccionamientos residenciales “se ven bonitos”, porque cumplen al tener la misma cantidad de área de construcción y área verde, más un espacio de recreación, que genera convivencia familiar y donde todos los vecinos apoyan al mantenimiento, sin embargo, a personas que se establecen en zonas irregulares, no se les advierte que su vida se encuentra en riesgo.

No se les dice que su vida está en peligro, porque las obras de asentamientos que no están regularizados y por lo tanto no pueden ser municipalizados, no acceden a lo que se tiene derecho, como al agua, áreas verdes y de esparcimiento.

Por su parte Tita de La parra, mencionó que se debe tener una adecuada conexión de calles, que permita desplazarse fácilmente, pero también van a impulsar proyectos como la red de ciclovías, y los pasos peatonales a nivel de calle para que puedan reemplazar los puentes, además de promover e informar sobre la jerarquía que se tiene en cuanto a movilidad, donde primero es el peatón, luego el ciclista y finalmente el automovilista.

Alfredo Varela, comentó que se trata de un plan de obra para el 2023, 39 obras de infraestructura que incluyan salud y bienestar, que después presentarán de manera formal ante Cabildo y con los titulares de Desarrollo Social, del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), y Obras Públicas Municipales.

“Se busca que Durango este más conectado, de nada sirve que tengamos acciones aisladas sino hacemos programas en conjunto”, en algunas colonias nos decían que ya contaban con área verde, pero no cuentan con agua para poder regar, entonces se requieren acciones integrales, para lograr un mayor impacto social.

Aseguró que como regidores y autoridad, deben ser portavoz de la ciudadanía, que a veces se siente alejada o aislada, reconociendo que no siempre se puede conocer todas las necesidades personalmente.