"No solo es proveer dinero o cubrir todas sus necesidades, también se tiene que tener el acercamiento con los hijos, para evitar precisamente situaciones de violencia", así lo manifestó Miguel Ángel Villanueva Ruano, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, sobre las agresiones de jóvenes a otro compañero dentro de la deportiva del CCH, por lo que tuvo que ser llevado a atención médica.

Comentó que muchos papás no se atreven a darles un abrazo a los hijos, y es un reflejo de que algo está pasando, porque si no se atreven a hacer eso, mucho menos pueden hacer una corrección, que es la parte difícil, pero no solo debe haber corrección, sino también un trabajo de amor dentro de la familia para que se integren.

Ese tipo de situaciones de falta de integración de padres e hijos, dijo que se detectan en actividades que se realizan en algunas escuelas, como la conferencia “Comunicación Asertiva y Salud Mental”, por eso es necesario promover el acercamiento de la familia, para evitar situaciones como el caso que se presentó, y argumentó “porque los niños están sacando esa energía mala, con esas actitudes que tienen por una falta de atención en la casa, esa es la realidad”.

Tenemos que trabajar más de fondo los papás, deberás que se ha salido de las manos todo esto, y es una responsabilidad de nosotros, porque tenemos que estar más atentos a qué están haciendo los muchachos y con quién están conviviendo.

Imagen ilustrativa | padres deben acercarse a sus hijos, no solo es proveer: Miguel Ángel Villanueva / Foto: Archivo | El Sol de Tijuana / Foto: Archivo | El Sol de Durango

Debe haber medidas más fuertes y trabajar en la familia, para que ese tipo de sucesos dejen de presentarse.

Sobre una posibilidad de aplicar sanciones o castigos más fuertes a los menores, Villanueva Ruano, expresó: "Finalmente, qué penas pudieran tener, estar detenidos, es un tema complicado, debería haber pero un llamado más fuerte a los padres de familia, que es en donde se tiene que hacer la corrección".

"Las autoridades no van a poder hacer lo que a los padres de familia les corresponde, esa responsabilidad que adquirieron cuando quisieron tener a ese hijo", finalizó.