Durango el único estado en semáforo rojo por endeudamiento

Con una deuda de 25 mil millones de pesos, mismos que se distribuyen en 12 mil 500 millones en deuda a corto plazo y la misma cantidad a largo plazo, Durango es el único estado que se encuentra en semáforo rojo debido al incumplimiento en el pago de los créditos a corto plazo, así lo dio a conocer esta mañana el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, quien en rueda de prensa señaló que esto los obliga a pagar más intereses.

Te puede interesar: Jugadores de Alacranes de Durango llevan más de un mes sin sueldo

“Eso representa que cada mes, de las participaciones del estado estemos pagando mucho más intereses que los que estemos pagando si estuviéramos en verde”, comentó el mandatario estatal, quien aseguró que en esta deuda se incluye la que se tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de mil 900 millones de pesos.

Hoy, ante medios de comunicación, informé sobre las 6 medidas de austeridad, que desde el primer momento de este gobierno pusimos en marcha para ajustarnos el cinturón y eliminar privilegios.



👇Aquí se las comparto. pic.twitter.com/owJpddouhc — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) October 17, 2022

No obstante advierte al ser una dependencia de cobro, el SAT toma una cantidad de las participaciones federales que deberían llegar al estado para solventar la deuda, por lo que tan solo septiembre se les retiraron 80 millones de pesos.

“Como gobierno tenemos dos problemas graves, el salir del rojo y el pagar esto del SAT para que no me estén quitando el recurso de las participaciones”, dijo Villegas Villarreal, quien argumentó que Durango se encuentra en buró de crédito, lo que significa que la ley de disciplina financiera obliga al pago tres meses antes, de lo contrario es ilegal, “ya estamos metidos en problemas por no pagar los cortos plazos”, aseguró.